La Biblioteca di Lucernate coinvolge i giovani

anno europeo dei giovani, il Comune di Rho e la Biblioteca di Lucernate propongono il progetto “Giovani in Biblioteca”, con lo slogan “Siamo aperti per darvi più spazio”.

Il calendario delle iniziative organizzate alla Biblioteca di via Giulio Cesare 36 a Lucernate è nato in collaborazione con Csbno, cooperativa La Fucina, Intrecci, Comin, Biblioteca Dürrenmatt, Teatro dell’Armadillo, Comunità Nuova onlus, Biblioteca dei semi, Cooperativa lotta contro l’emarginazione e MAST.

Gli eventi sono partiti con il “Peer to Peer”, Laboratorio di volontariato attivo per giovani (e non) / a cura di Cooperativa Comin. Sabato 19 alle ore 10 si imparerà insieme a preparare ottime orecchiette con “Strascinat, le orecchiette pugliesi. Laboratorio di pasta fatta a mano per riscoprire le tradizioni regionali” a cura della Biblioteca dei Semi.

Sabato 26 ottobre alle ore 17 “Antigone di Sofocle”: un evento di lettura a cura di Biblioteca Dürrenmatt e Teatro dell’Armadillo in collaborazione con Ricordi Music School.

Tanti gli appuntamenti in novembre: nei sabati 2-9-23-30 dalle ore 10 a mezzogiorno, “Dipingere miniature: sta tutto nei fondamenti”, laboratorio condotto da Edoardo Chiaravallotti a cura di Coop. La Fucina. Mercoledì 6 e 20 novembre alle ore 17 torna “Peer to Peer” – Laboratorio di volontariato attivo per giovani (e non) / a cura di Coop. Comin.

Sabato 9 alle ore 17 lettura di “Casa di bambola” di Ibsen a cura di Biblioteca Dürrenmatt in collaborazione con Ricordi Music School. Mercoledì 13 alle ore 20.30 “Non cadere nella rete”, un incontro tenuto da Marco Domizi della Polizia Postale di Milano, a cura di Coop. Intrecci per informare i giovani sui rischi che si incontrano navigando online.

Sabato 16 alle ore 10 “Lievito madre. Laboratorio di panificazione con farine di grani antichi” a cura della Biblioteca dei Semi. Sabato 23 alle ore 17 lettura de “La Locandiera” di Carlo Goldoni a cura di Biblioteca F. Dürrenmatt e Teatro dell’Armadillo in collaborazione con Ricordi Music School.

Da novembre a gennaio ogni sabato mattina su appuntamento sarà attivo uno Sportello di assistenza alla stesura dei copioni teatrali e alla regia tenuto da Massimiliano Mancia e Sabina Villa, a cura di Teatro dell’Armadillo.

Nel mese di dicembre, mercoledì 4 e mercoledì 18 alle ore 17 “Peer to Peer” / Laboratorio di volontariato attivo per giovani (e non) a cura di Coop. Comin.

Venerdì 6 alle ore 18 “Venus”, presentazione del visionario libro di Giulia Lazzaron, dedicato alla dea simbolo di emancipazione femminile, a cura di Biblioteca di Lucernate in collaborazione con Ricordi Music School. Mercoledì 11 alle ore 17 “Risparmio? Si puo!” – Riuso Riciclo Risparmio in un’ottica di educazione finanziaria a cura di Coop. Comin e Biblioteca dei Semi.

Sabato 14 alle ore 10 “Biscotti di Natale. Laboratorio di pasticceria natalizia per tutti, anche per bambini” a cura della Biblioteca dei Semi. Sempre il 14 alle ore 17 ma allo Spazio Teatro Lucernate “I racconti di Natale” di L.M. Alcott, un evento di lettura per bambini a cura di Biblioteca F. Dürrenmatt e Teatro dell’Armadillo in collaborazione con Ricordi Music School.

Le iniziative nascono in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Così dichiara l’assessora alla Cultura Valentina Giro: “Lo slogan “Siamo aperti per darvi più spazio” dice la volontà di aprire le porte ai giovani e di coinvolgerli in iniziative che permettano di promuovere cultura attraverso l’approccio con i libri, con il teatro, con la scrittura, ma non mancano occasioni in cui sporcarsi le mani con farine e colori, per valorizzare la conoscenza degli alimenti e di antiche tradizioni. Confidiamo in una buona partecipazione, ringraziando tutti coloro che collaborano a vario titolo per coinvolgere in Biblioteca nuovi utenti di ogni età, a partire dai più piccoli”.

