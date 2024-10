Anteprima Cin&Città: torna la rassegna attesa dai rhodensi

L’attesa degli appassionati è finita: la nuova rassegna di Rho ANTEPRIMA CIN&CITTÀ prenderà il via martedì 22 ottobre 2024. Gli abbonamenti sono in vendita e si possono prenotare scrivendo a rho@barzandhippo.com oppure si possono acquistare in auditorium fino a giovedì 17 ottobre negli orari di proiezione di Matrimonio all’italiana e Madame Clicquot: chi farà la tessera di Cin&Città potrà pagare il biglietto per questi due film solo 2,50 euro.

La rassegna spazia tra film pluripremiati ai grandi festival internazionali. Si parte con Campo di battaglia, presentato da Gianni Amelio alla Mostra del Cinema di Venezia. Il protagonista Alessandro Borghi impersona un medico che, dentro le trincee della prima guerra mondiale e nelle corsie d’ospedale, fa di tutto per rispedire a casa i soldati, cercando di preservarli da morte certa.

Si prosegue con L’innocenza, del giapponese Hirokazu Kore’eda: tre personaggi – una mamma, il suo bambino di dieci anni e il maestro di quest’ultimo – sono protagonisti di una serie di eventi che si rivedranno di volta in volta con occhi diversi, scoprendo dettagli sempre più rivelatori.

Il tempo che ci vuole è un ritratto familiare firmato da Francesca Comencini: la regista narra la sua relazione col padre Luigi, firma fondamentale del nostro cinema interpretato da Fabrizio Gifuni.

Quarto appuntamento con Vermiglio, candidato italiano agli Oscar 2025 come miglior film straniero e già premio della Giuria alla Mostra di Venezia: la regista Maura Delpero si confronta con la memoria della sua famiglia in un paesino del Trentino durante la Seconda guerra mondiale.

Il maestro che promise il mare, della catalana Patricia Font, racconta le vicende di Antoni Benaiges alle prese con una pluriclasse delle scuole elementari in Castiglia.

Familia di Francesco Costabile ci porta dentro le mura domestiche di una famiglia italiana dove Licia e i suoi due figli devono confrontarsi col ritorno di Franco, appena uscito di prigione.

E poi Parthenope, ultima creazione di Paolo Sorrentino dedicata alla sua Napoli. Protagoniste Celeste Della Porta e la splendida Stefania Sandrelli.

L’ultimo film italiano in rassegna segna il ritorno di Andrea Segre con Berlinguer – La Grande Ambizione che ripercorre gli anni più concitati e animati della carriera politica dello storico leader del PCI, affidando a un cast affiatatissimo (Elio Germano nei panni di Berlinguer, Paolo Pierobon in quelli di Andreotti e Roberto Citran in quelli di Aldo Moro) il compito di rievocare con passione una pagina fondamentale della storia del nostro Paese.

Dall’India proviene All We Imagine As Light, Grand Prix della giuria all’ultimo festival di Cannes, è il ritratto coinvolgente di tre donne di età differenti nella megalopoli del Maharashtra dipinto dalla regista Payal Kapadia.

Infine, il grande ritorno di Pedro Almodóvar, per il suo primo film girato in lingua inglese, La stanza accanto, Leone d’Oro a Venezia. Intense le interpretazioni di Tilda Swinton e Julianne Moore, nel trasporre per il grande schermo il romanzo di Sigrid Nunez “Attraverso la vita”, storia di amicizia tra una scrittrice e una reporter di guerra.

L’appuntamento è all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20 il martedì ore 17.00 e 21.00, il mercoledì e giovedì ore 21.00. I biglietti costano sei euro, quattro per under 26 e over 65. L’abbonamento a dieci film costa 25 euro.

