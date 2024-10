Mostra di Antonio Syxty: Customer Care (selected items)

Oggi 24 ottobre alle 18.30, ADEC Arte, in via De Amicis 28 a Milano, inaugurerà

Antonio Syxty

CUSTOMER CARE (selected items)

(anche detta) la mostra della mia vita

Quella di Antonio Syxty è la prima di una serie di esposizioni che ADEC Arte intende dedicare ad artisti attivi in ambito teatrale.

Già regista di riferimento del teatro Out Off negli anni Ottanta, Syxty è oggi il coordinatore artistico di MTM – Manifatture Teatrali Milanesi.

In questa mostra allestita nelle tre vetrine di cui è composto lo spazio espositivo di ADEC Arte in via De Amicis, proprio di fronte all’uscita della nuova stazione della M4, sono proposte alcuni dipinti del ciclo Customer care, realizzati tra il 2012 e il 2017.

Le opere in mostra sono dei selected items, dei ‘lavori selezionati’ all’interno di una serie composta da dieci esemplari. Le altre opere del ciclo Customer care rimandano anch’esse a un’iconografia di natura pubblicitaria, ma in una declinazione tecnologica, astratta e un po’ sibillina.

Invece i tre dipinti in vetrina annunciano in modo parecchio urlato, come avviene tuttora con certa cartellonistica commerciale, che è in atto una svendita di selected life items, vale a dire di ‘vite selezionate’. Quali vite? In prima e metaforica istanza, delle esangui piantine che fronteggiano i dipinti; per esteso, degli esseri viventi nel loro complesso. Chi potrebbe negare, soprattutto di questi tempi, che la vita è ormai diventata una merce in saldo?

La mostra proseguirà sino a lunedì 6 gennaio 2025

www.mtmteatro.it

Altri articoli di Mostre su Dietro La Notizia