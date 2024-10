In arrivo 46mila euro per i giovani del sudest Milano

Potenziare e rinnovare l’Informagiovani e i servizi rivolti ai giovani.

È l’obiettivo di “Youth lab – Nuove prospettive nel Sud Est Milano”, progetto promosso dal Comune di San Donato Milanese (come capofila) insieme ad A.S.S.E.MI., Città Metropolitana di Milano, Comune di Vizzolo Predabissi, AIAS ETS Milano, Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali e candidato al bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2024”.

La proposta è stata premiata dalla Regione con un contributo di 46mila euro, su un totale preventivato per realizzare il progetto di 67mila euro. Le azioni previste, che saranno realizzate nell’arco di un anno fino al prossimo settembre, prevedono un ripensamento dell’Informagiovani, l’implementazione dei servizi attivi sul territorio e la realizzazione di una rete territoriale tra i servizi stessi dedicati ai giovani.

La ridefinizione dell’Informagiovani, a partire dalla sua collocazione fisica e digitale, avverrà attraverso un percorso partecipativo di co-progettazione con i giovani che saranno chiamati a ideare uno spazio innovativo, aperto a nuovi contenuti e usi, anche grazie alla possibilità di visitare alcuni Informagiovani delle più importanti città europee.

L’ampliamento dei servizi avverrà a partire dall’apertura di uno sportello di counseling e orientamento a Vizzolo e incoraggiando la realizzazione di nuove iniziative, attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani diversamente abili, nella ideazione e co-gestione delle stesse, contribuendo a creare maggiori opportunità per tutti i giovani per sviluppare le proprie capacità e competenze.

Per attivare la rete tra realtà territoriali rivolte ai giovani, l’Informagiovani diventerà un hub e connettore dei bisogni e dei desideri dei giovani che vivono o frequentano il sud-est Milano, potenziando la relazione con gli altri Informagiovani presenti, e rendendosi interlocutore attivo per la programmazione delle politiche giovanili locali, attraverso anche la creazione di una Consulta dei giovani, con funzioni propositive e consultive.

«La Città Metropolitana di Milano – dichiara Giorgio Mantoan, Consigliere delegato alle Politiche giovanili della Città Metropolitana di Milano – con convinzione sostiene i progetti rivolti ai giovani e la partecipazione degli enti locali ai bandi per ottenere finanziamenti e attuare iniziative concrete sul territorio. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sostenerne la formazione e implementarne le competenze è un’attività importante che, come istituzioni, possiamo fare, facendo leva su progetti consolidati a livello territoriale che, di anno in anno, si implementano e si rafforzano. Le importanti risorse ottenute sono da stimolo sia a concretizzare questo progetto che ad avviarne di nuovi».

«Rinnovare e potenziare l’Informagiovani – spiega Riccardo Bosini, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Vizzolo Predabissi – non solo offrirà servizi migliorati, ma favorirà anche la creazione di uno spazio innovativo e partecipativo, costruito insieme ai giovani stessi. La realizzazione di uno sportello di counseling e orientamento a Vizzolo Predabissi è un passo importante verso il supporto attivo dei giovani, che può offrire loro gli strumenti e l’ascolto necessari per creare un ambiente in cui possano coltivare le loro idee e progetti».

«Il rinnovamento dei servizi dedicati ai giovani – conclude l’Assessora sandonatese alle politiche giovanili Valeria Resta – deve partire proprio dai giovani stessi, attraverso un loro coinvolgimento attivo nella ideazione e realizzazione delle azioni dello Youth lab. Il loro contributo è fondamentale per creare spazi e servizi che rispondano davvero alle loro esigenze e aspirazioni. Inoltre, poiché i giovani vivono la loro quotidianità superando spesso i confini comunali e si pensano come cittadini di un territorio più ampio, è nostra intenzione costruire anche una rete intercomunale che permetta a tutti i giovani di accedere a risorse condivise, scambiare idee e collaborare su progetti comuni. Solo attraverso il protagonismo giovanile e una sinergia tra i diversi territori possiamo garantire un futuro in cui i servizi siano funzionali, inclusivi e innovativi».

https://www.cittametropolitana.mi.it

