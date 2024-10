Si stima che le vendite dell’e-commerce nell’ultimo anno siano state superiori a 1.100 miliardi di dollari 7% superiore a l’anno precedente. Le tendenze crescenti nelle vendite e nel marketing dell’e-commerce hanno aiutato venditori e merchandiser a offrire ai propri clienti più opzioni e facilitazioni durante gli acquisti.

La scoperta visiva ha apportato straordinari vantaggi alle vendite. L’opzione di ricerca inversa delle immagini per trovare prodotti utilizzando una visualizzazione simile consente gli utenti scoprono in modo efficiente ciò che stanno cercando ed effettuano un acquisto. Ciò aumenta il numero di vendite evitando il fastidio della scoperta manuale del prodotto.

Migliora l’esperienza di acquisto in vari modi, aumentando il numero di vendite. Se vuoi saperne di più sul ruolo della scoperta visiva nell’incremento delle vendite e-commerce, continua a leggere l’articolo.

Facile Scoperta Del Prodotto

Il metodo tradizionale per trovare qualsiasi articolo in un negozio di e-commerce prevede l’utilizzo di una query basata su testo. Quando utilizziamo un negozio di shopping online e dobbiamo trovare il prodotto desiderato, andiamo alla barra di ricerca e digitiamo la parola chiave pertinente. Ad esempio, un utente potrebbe digitare trasporto a mano, borsa a tracolla o zaino o borsa da viaggio aereo per acquistare un trasporto a mano.

Il processo è passivo in quanto devono provare più parole chiave e filtri con lo stile di colore e i prezzi, il produttore o le impostazioni di composizione desiderati. Al contrario, gli ausili per la ricerca visiva incentivano le vendite dei negozi di e-commerce facilitando la scoperta dei prodotti.

I clienti possono ricerca immagini simili invece di lottare per le parole chiave giuste e impostare i filtri. La ricerca inversa delle immagini consente loro di trovare immediatamente tutti i prodotti simili all’immagine della query. Di conseguenza, possono scoprire articoli identici e altre variabili di prodotto visivamente simili nelle combinazioni di colori e nei design.

Buona Esperienza Utente

L’esperienza dell’utente è uno dei fattori più importanti che guidano le vendite e-commerce. I clienti preferiscono lo shopping online per la comodità e l’esperienza senza problemi offerta dai negozi di e-commerce.

Ma se devono ancora sfogliare tutti i prodotti o cercare in ogni categoria per trovare quello che stanno cercando, si sentiranno offesi e lasceranno la piattaforma alla ricerca di una buona esperienza. La scoperta visiva dei prodotti offre un’esperienza utente fluida a tutti i clienti.

Possono eseguire la ricerca per immagine del prodotto e intensificare la procedura di acquisto. Un’esperienza utente migliorata mira alla soddisfazione del cliente, portando a maggiori vendite.

Consigli Personalizzati Sui Prodotti

La raccomandazione del prodotto gioca un ruolo significativo nel migliorare le vendite su un sito di shopping online. Di solito, il cliente visita un sito per trovare e acquistare un prodotto specifico e se ne va senza esplorare il resto.

La ricerca inversa delle immagini, invece, offre agli utenti consigli sui prodotti. I consigli sui prodotti sono suggerimenti personalizzati basati sui dati degli utenti relativi alla cronologia passata di ricerche, visualizzazioni e acquisti di prodotti. La scoperta visiva tiene traccia dei prodotti cercati e consiglia gli articoli in base a questi dati.

Quando vengono offerti consigli sui prodotti in base alle preferenze e agli interessi dell’utente, gli utenti acquistano articoli che non intendono acquistare. Pertanto, con le ricerche di foto, vengono indirizzati a consigli personalizzati.

Tassi Di Conversione Elevati

Gli utenti che visitano la tua piattaforma di e-commerce per eseguire ricerche di immagini non sono qui per guardare le vetrine. Invece, cercano il prodotto cercato e lo acquistano. Tuttavia, se non vengono agevolati durante il processo, torneranno rapidamente e perderai la vendita. D’altra parte, possono trovare rapidamente l’articolo tramite un’opzione di ricerca inversa delle immagini, accelerando le vendite attraverso le conversioni.

Ad esempio, un utente stava cercando l’ultimo modello di macchina da caffè per il suo bar, ma dopo aver esplorato molte piattaforme, non riusciva a trovarne uno. Eseguendo ricerche di foto, vengono rapidamente indirizzati ad alcune fonti che le pubblicizzano, aumentando l’acquisto di tali fonti di e-commerce.

Aumenta Il Coinvolgimento Del Cliente

Anche la scoperta visiva del prodotto è utile aumentare il coinvolgimento del cliente. Gli esseri umani sono attratti dai contenuti visivi, che li mantengono coinvolti nella piattaforma digitale. L’opzione di ricerca per immagini consente loro di trovare una gamma di prodotti visivamente accattivanti che si aggiungono ai loro interessi.

Esplorando i risultati rilevanti della ricerca inversa di immagini, il tempo di permanenza o il coinvolgimento dell’utente aumentano automaticamente nel tempo. Il coinvolgimento degli utenti è vantaggioso per quanto riguarda il tempo che il cliente trascorre sul tuo sito e significa anche per i motori di ricerca che questa piattaforma è molto considerata dal pubblico per lo shopping. Di conseguenza, migliorano il posizionamento della piattaforma di e-commerce, che alla fine porta a guadagni, più traffico e vendite.

Conclusione

L’e-commerce è oggigiorno un business fiorente con un enorme potenziale di vendite e guadagni. I proprietari di negozi di e-commerce utilizzano diverse tattiche e strategie per aumentare le proprie entrate e guadagnare di più. La scoperta visiva è una strategia che consente agli utenti di trovare facilmente i prodotti desiderati ed effettuare acquisti. La ricerca inversa delle immagini aiuta a scoprire facilmente i prodotti, offre una buona esperienza utente, fornisce consigli personalizzati sui prodotti, aumenta il coinvolgimento dei clienti, ecc. Tutti questi fattori contribuiscono a vendite elevate e maggiori entrate per le attività di e-commerce.

