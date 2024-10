“Maledetto Logico”, il nuovo singolo de Le Deva

“Maledetto Logico” racconta di una magica notte a Parigi, un incontro che riaccende la scintilla di una storia d’amore conclusa tempo prima di cui riemergono tutti gli sbagli e le ragioni della sua inevitabile fine.

Una spirale di ricordi e rimorsi, una corsa sui tacchi, esaltata dalla produzione a cura de Le Ore che unisce influenze arabe e beat urban.

Il brano è la prova che se potessimo tornare indietro nel tempo, ameremmo rifare gli stessi sbagli che ci hanno fatto diventare ciò che siamo oggi.

Il brano è scritto da Verdiana con Marco Rettani e Le Ore e prodotto da Dischi dei sognatori/ Ada Music Italy.

Verdiana prosegue la sua avventura nel programma condotto da Carlo Conti in onda venerdì 18 ottobre alle ore 21.30.

«Sono Felice di questa esperienza, non è facile entrare nel mondo di tanti artisti, non è solo l’imitazione intesa come somiglianza vocale e travestimento, ci sono gesti, sensazioni, sfumature che mi stanno facendo esplorare nuove parti di me. Ho scoperto nuovo colori della mia voce sul quale non avevo mai lavorato. Si è già creato un forte gruppo, in qualche modo sono tornata a scuola, ad “Amici” ma fortemente senza nomination – racconta Verdiana− Sono felice che proprio quando è iniziata questa nuova avventura sia uscito il nuovo singolo de Le Deva di cui sono anche autrice “Maledetto Logico”. Io e le mie sorelle artistiche portiamo avanti un progetto ambizioso che si basa sulla nostra unione che si fa sempre più forte».

www.instagram.com/ledevaofficial

– https://bit.ly/38hRjyp

– https://spoti.fi/3yw5wCo

– www.facebook.com/ledevaofficial

– https://twitter.com/ledevaofficial

