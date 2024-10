ITA Airways al fianco del FAI per le Giornate d’Autunno 2024

ITA Airways è main sponsor delle Giornate d’Autunno 2024 del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. L’iniziativa culturale, che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, è dedicata a promuovere con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente non aperti al pubblico oppure perché curiosi, originali o meno conosciuti.

Alla conferenza stampa di lancio delle Giornate d’Autunno 2024 del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, svoltasi oggi presso l’Accademia Americana di Roma, era presente Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways.

“Abbiamo scelto di sostenere il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per queste Giornate d’Autunno 2024 come nostro contributo a supporto del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, dopo aver avviato la nostra collaborazione con il FAI due anni fa, aderendo al programma Corporate Golden Donor – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways. Il patrimonio che il FAI tutela e valorizza è un bene unico al mondo, su cui è fondamentale investire per far sviluppare e valorizzare il nostro straordinario Paese. Questo è anche l’obiettivo di ITA Airways, come vettore aereo italiano di riferimento, impegnato a promuovere il Made in Italy e le meraviglie del nostro Paese a livello globale e in maniera sostenibile. La sostenibilità, declinata in ambito sociale, ambientale e culturale, è un pilastro fondamentale della nostra strategia e costituisce per ITA Airways un elemento chiave per la creazione di valore a lungo termine, sia per la collettività che per il Paese“.

