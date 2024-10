IO NON RISCHIO: consigli su come comportarsi nelle emergenze

I cambiamenti climatici influenzano non solo la vita quotidiana di tutti gli abitanti della Terra ma anche i metodi di azione di chi interviene in caso di emergenze ed eventi estremi, che richiedono supporti immediati alle popolazioni eventualmente colpite.

Per fare il punto su questo e per fornire utili informazioni in caso di emergenza, torna la campagna “IO NON RISCHIO – Buone pratiche di protezione civile”, che si terrà sabato 12 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in piazza San Vittore. Ai cittadini che parteciperanno verranno fornite indicazioni utili su come comportarsi in caso di eventi particolari, come allagamenti, alluvioni, terremoti. Si daranno informazioni su come attivare una valida prevenzione e come gestire le emergenze, grazie alla presenza di esperti della Protezione civile comunale, del gruppo COR, di Rho Soccorso e del Gruppo Alpini di Rho.

La sera del 17 ottobre, alle ore 21, alla sala convegni del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, è previsto un secondo evento. Alla presenza di alcuni esperti si discuterà del seguente tema: “Il clima cambia, come cambiano gli interventi di protezione civile”.

Interverranno l’ingegner Alessia Manfredini, referente per la Normativa e la diffusione di una cultura di protezione civile di Regione Lombardia; il professor Andrea De Amicis, docente di Geologia all’Università Bicocca di Milano e direttore tecnico scientifico del Comitato tecnico scientifico di Regione Lombardia; volontari che operano sul territorio con Rho Soccorso, COR e Alpini.

“Gli eventi che si susseguono in diversi punti anche del nostro Paese continuano a preoccupare – commenta l’assessore alla Protezione civile Emiliana Brognoli – Ogni anno cerchiamo di fermarci a parlarne, per far passare le informazioni corrette: non si parla solo di Rho, ciascuno di noi si potrebbe trovare ovunque in situazioni critiche ed è giusto essere formati per sapere come comportarsi di fronte a una emergenza. Grazie agli operatori della Prociv comunale e ai volontari potremo rispondere a tante domande. Quanto all’incontro del 17 ottobre, sarà una utile riflessione per capire come stiano cambiando i metodi di intervento nelle diverse possibili emergenze”.

