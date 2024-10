Il talentuoso e poliedrico !DEA pubblica il 18 “GERDA”

È disponibile da venerdì 18 ottobre “GERDA” (Mitridate Records), il nuovo singolo del talentuoso e poliedrico !DEA. Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo della storia musicale dell’artista, che dopo anni di scrittura di gruppo inizia così il suo percorso da solista.

“GERDA”

E’ un brano originale, che trae ispirazione dalla storia della fotografa di guerra Gerda Taro, morta nel 1937 a soli 26 anni, di cui !DEA racconta gli ultimi istanti di vita attraverso gli occhi e i ricordi del suo compagno Robert Capa. Il pezzo testimonia lo strazio di un amore che non avrà mai fine. Il dolore dell’uomo, inerme e paralizzato al pensiero di non poter più riabbracciare la sua amata, evidenzia il sentimento di odio e il ripudio alla violenza che i due giovani condannano tramite i loro scatti fotografici. L’ immagine di Gerda Taro è oggi universalmente simbolo di pace, resistenza, monito di rinascita e riscatto sociale per chi crede negli ideali di giustizia e libertà.

Il brano mette in luce la potenza comunicativa e l’estrema sensibilità di !DEA, rapper poliedrico capace di trarre ispirazioni dalle fonti più eterogenee per trasmettere sentimenti, ideali e punti di vista personali ma allo stesso tempo universali e condivisibili da chiunque.

Biografia

!DEA, pseudonimo di Matteo Spadavecchia, nasce a Molfetta, in provincia di Bari. Suo padre lo guida verso l’arte visiva, ma è la musica a catturare il suo interesse. Si avvicina alla cultura hip-hop scegliendo le rime come forma di espressione. Dopo i primi anni di gavetta in strada, tra contest di freestyle e musica dal vivo, nasce il progetto di gruppo “RAFT”, acronimo di Run Away From Treblinka, di cui è stato frontman per diversi anni. Con la sua band partecipa e vince diversi contest locali e nazionali, approdando sul grande schermo in occasione della partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi 15”.

Le prime rime in crew, le registrazioni in studio – su tutti, progetti come “Hard Times” e “Fuoricorso” – e le numerose esibizioni dal vivo danno un’identità all’artista, che contemporaneamente prosegue gli studi universitari. Dopo anni di scrittura in gruppo, Matteo decide ora di intraprendere un percorso parallelo lavorando sullo stile e sulla metrica, mettendosi in gioco con la propria !DEA. Acquisite le basi delle dinamiche compositive, punta a “svecchiare” e rendere poliedrico il linguaggio del rap, non rispettando necessariamente uno standard e con l’obiettivo di rendere elegante ed efficace il messaggio di cui si fa portavoce.

