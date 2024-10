Il 6, 7 e l’8 dicembre nella splendida cornice di Villa Nobel di Sanremo (Imperia) si terrà la prima edizione di HEALTH AND FOOD FESTIVAL: IL CIBO DEL BENESSERE, evento imperdibile dedicato alla connessione tra alimentazione e salute.

Durante il festival, saranno organizzati numerosi appuntamenti, tra cui incontri con professionisti del benessere (nutrizionisti, medici e chef) che condivideranno consigli pratici e approfondimenti scientifici sull’importanza di una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente, e momenti dedicati alla sana cucina con show cooking, laboratori e degustazioni, per scoprire come preparare piatti gustosi ma salutari, utilizzando i prodotti tipici del territorio.

Il festival offrirà anche spazi dedicati alla cultura e allo spettacolo: sono previsti eventi per famiglie, spettacoli dal vivo, incontri letterari e percorsi didattici per i più piccoli, affinché anche loro possano imparare l’importanza di uno stile di vita sano, attraverso il gioco e l’interazione.

Ideato da Gianfranco Trapani in collaborazione con Prime Quality, gestore di Villa Nobel la cui proprietà è della Provincia di Imperia, il festival non si limiterà a parlare di cibo, ma offrirà una visione a 360 gradi del benessere, in un territorio che da sempre promuove uno stile di vita sano e naturale con le sue tradizioni gastronomiche e le sue eccellenze.

