Teatro Duse: Silvia Mezzanotte in ‘Vorrei che fosse amore’

S’intitola ‘Vorrei che fosse amore’ l’omaggio a Mina che, venerdì 11 ottobre (ore 21), vedrà sul palco del Teatro Duse di Bologna Silvia Mezzanotte insieme a Sabrina Ottonello e Gabriele Colferai, che firma anche testi e regia. Le musiche sono affidate all’Ensemble Le Muse, orchestra tutta al femminile, composta da dieci elementi e diretta dal M° Andrea Albertini che ha curato tutti gli arrangiamenti. Tra musica e parole, lo spettacolo farà rivivere l’atmosfera unica del 23 agosto 1978, quando al Teatro Bussoladomani di Lido di Camaiore, Mina salì sul palco per il suo ultimo live, prima del definitivo ritiro dalle scene. Un concerto che la consacrò per sempre quale irraggiungibile icona del pop.

Omaggio a Mina

A interpretare le canzoni più note della Tigre di Cremona, sarà la voce raffinata di Silvia Mezzanotte. “La voglia di omaggiare Mina – confida Silvia – è pari all’amore e al senso di gratitudine che nutro per lei come artista e donna. La stessa emozione che mi ha spinta ad accettare il ruolo di protagonista di questo show, anche se ho impiegato quasi due anni a farlo”. “A convincermi è stata la narrazione della storia d’amore molto particolare che nasce in quella serata a Lido di Camaiore e si sviluppa fino ai giorni nostri. Uno spettacolo in cui si sorride e ci si commuove davvero tanto”. In scena, Sabrina Ottonello e Gabriele Colferai interpretano la coppia di innamorati di quel lontano 1978. “Raccontiamo, fra musica e parole, una storia d’amore moderna, emozionante e sorprendente – chiosa Mezzanotte – rivelata attraverso brani che restano per sempre impressi a inchiostro indelebile nel Dna di ciascuno di noi”.

Dopo il lungo sodalizio artistico con i Matia Bazar, Silvia Mezzanotte ha collezionato decine di tournée in Italia e all’estero, duettando, tra gli altri, con Massimo Ranieri, Al Jarreau, Michael Bolton e Dionne Warwick, e pubblicato quattro album da solista.

BIGLIETTI

Intero

Platea 57,50 euro

Seconda platea 51,50 euro

Prima galleria e palchi 46 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 40 euro

Seconda galleria 34,50 euro

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

