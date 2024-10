Sorrisi in Rosa: evento con Gerry Scotti e Umberto Brindani

Giovedì 10 ottobre alle ore 18, in Humanitas, con il sostegno di Fondazione Humanitas per la Ricerca, una serata aperta al pubblico in compagnia di donne protagoniste di storie di rinascita dopo un tumore al seno. Per ricordare l’importanza degli screening, della Ricerca e della condivisione di emozioni durante il percorso di cura.

Per il mese di ottobre dedicato alla prevenzione senologica, Humanitas si colora di Sorrisi in Rosa, progetto nato 8 anni fa dalla fotografa Luisa Morniroli e dalla scrittrice Cristina Barberis Negra in collaborazione con i medici delle Breast Unit di Humanitas, per sensibilizzare sul tema del cancro al seno, partendo dai racconti di chi è stato protagonista di storie di malattia e rinascita. Ormai sono oltre 100 le donne che hanno affrontato il percorso terapeutico negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania e sono diventate testimonial del progetto.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 18, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas apre le porte a

“Let’s talk with Sorrisi In Rosa”, evento gratuito presso l’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano, in collaborazione con Gente, il settimanale di attualità per tutte le famiglie italiane. Protagoniste della serata, le fondatrici di Sorrisi in Rosa accompagnate da Gerry Scotti, straordinario testimonial del progetto, e dai medici della Breast Unit di Humanitas.

Condotto da Umberto Brindani, giornalista e Direttore della rivista Gente, il talk show coinvolgerà diverse voci per raccontare l’importanza della prevenzione, della cura e della Ricerca. Tra gli ospiti: il prof. Corrado Tinterri, Direttore della Breast Unit dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, il dott. Alberto Testori, direttore associato della Breast Unit dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e responsabile Senologia Chirurgica Integrata di Humanitas San Pio X, e Nazzarena Franco, CEO DHL Express Italy, che supporta incondizionatamente l’evento. Al termine è previsto un aperitivo.

Per partecipare è necessario accreditarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/lets-talk-with-sorrisi-in-rosa-tickets-1028772766037

Il Festival di Sorrisi in Rosa

L’evento di ottobre dà il via al Festival di Sorrisi in Rosa. Anima centrale del progetto è da sempre la mostra fotografica, composta da ritratti di donne e racconti, che ogni anno torna con nuove testimonial per vestire gli ospedali Humanitas e i centri Humanitas Medical Care in Lombardia, Piemonte e Sicilia. Il calendario di iniziative 2024, che prevede consulti, visite gratuite, incontri divulgativi, camminate di beneficenza e tanto altro, sarà online su https://fondazionehumanitasricerca.it/eventi-sorrisi-in-rosa

Sorrisi in Rosa è parte di Pink Union by Fondazione Humanitas per la Ricerca, progetto che sostiene la Ricerca sulle più frequenti malattie femminili che, quest’anno, sarà supportato da Acqua dell’Elba.

LET’S TALK WITH SORRISI IN ROSA

Giovedì 10 ottobre 2024

Ore 18.00 – 19.30

Auditorium Centro Congressi Humanitas (Sala E)

Via Manzoni 113, Rozzano

Prenotazione gratuita: https://www.eventbrite.it/e/lets-talk-with-sorrisi-in-rosa-tickets-1028772766037

