Il nuovo singolo di Epoque, intitolato “Tram 83” è ispirato al romanzo omonimo dell’autore congolese Fiston Mwanza Mujila.

Il brano, dal sapore Sunshine pop, vede l’artista sperimentare a livello di sonorità muovendosi su orizzonti afro e country e raccontando la storia di una ragazza di 16 anni che frequenta il bar “Tram 83”, descritto nel libro.

La canzone arriva accompagnata da un suggestivo videoclip.

“Amo creare storie attraverso le mie canzoni. Questo singolo è molto importante per me, non solo perché sperimento per la prima volta con sonorità diverse da quelle a cui sono abituata, ma anche perché sono stata profondamente ispirata da questo romanzo. Volevo raccontare la solitudine e la desolazione dei protagonisti del libro che si ritrovano in questo bar dimenticato da tutti, mentre in sottofondo suona una musica ‘country’ e sul palco si accendono le luci rosse. È la storia di una ragazza innocente che cresce in posti non adatti alla sua età e li descrive, raccontandoli esattamente come li vede” – racconta Epoque.

“Tram 83” è un bar fittizio raccontato nel romanzo di Fiston Mwanza Mujila, ambientato in un imprecisato stato dell’Africa, in cui si ritrovano personaggi di ogni sorta ed età, di malaffare, emarginati e di dubbia moralità.

