Fuori da venerdì 4 ottobre, SOUVENIR Extended Edition,

(https://emma.bio.to/SOUVENIR_EXTENDED) la seconda parte del viaggio musicale di Emma arricchito da sei nuovi brani, tra cui il singolo “HANGOVER” con Baby Gang. L’album, in uscita per Capitol Records Italy/Universal Music, arriva ad un anno di distanza dal percorso intrapreso con SOUVENIR.

SOUVENIR Extended Edition è disponibile in esclusiva sullo Shop Universal in versione CD autografato e DOPPIO LP con card autografata e in tutti gli store in versione CD e DOPPIO LP e in DIGITALE.

Un disco in cui EMMA continua a raccontarsi senza filtri, facendo emergere tutte le sfaccettature della sua personalità con linguaggi e suoni contemporanei.

Tracklist di SOUVENIR Extended Edition:

APNEA,

HANGOVER (feat. Baby Gang),

VITA LENTA,

PRET-A-PORTER,

FRENCH RIVIERA,

LACRIME,

FEMME FATALE,

CENTOMILA,

INIZIAMO DALLA FINE,

AMORE CANE (feat. Lazza),

MEZZO MONDO,

INTERVALLO,

SENTIMENTALE,

CARNE VIVA,

CAPELLI CORTI,

INDACO,

TAXI SULLA LUNA (con Tony Effe).

A novembre l’artista tornerà live nei palazzetti con uno show unico in cui presenterà per la prima volta dal vivo in Italia i nuovi brani contenuti in SOUVENIR Extended Edition.

Un’occasione imperdibile per celebrare un anno ricco di grandi emozioni vissute sempre in modo sincero e senza filtri con il suo pubblico.

I concerti, organizzati da Friends and Partners e Magellano Concerti, in programma:

11 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il

14 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il

17 novembre al Palaflorio di BARI.

Aperta al pubblico anche la prova generale che si terrà il 7 novembre al Palasport di PONTE DI LEGNO (BS). Biglietti disponibili nei circuiti di vendita e prevendita tradizionali (clicca qui per info e acquisto biglietti).

