E’ disponibile in tutti gli store digitali in Italia e all’estero “Nuestra Soledad”

Il brano inedito (https://epic.lnk.to/nuestrasoledad), Biagio Antonacci lo ha scritto (testo e musica) ed interpretato per il film “A journey to the Heart. The Wingwalker” del regista messicano Alonso Álvarez-Barreda che ha fortemente voluto Antonacci invitando personalmente il cantautore a scrivere ed interpretare una canzone per questo suo progetto.

“NUESTRA SOLEDAD” vede Antonacci cimentarsi, come già accaduto in passato, con la lingua spagnola grazie all’adattamento del suo testo firmato da Mila Ortiz.

“Il cinema è da sempre una mia grande passione – racconta Biagio Antonacci – e avere avuto la possibilità di mettere la mia musica a servizio di un progetto importante come questo film è per me una grande soddisfazione, ancora maggiore pensando che il film porterà la mia musica in tutto il mondo. Cerco da sempre con le mie canzoni di dare voce alle emozioni, ai momenti, ai rapporti e questo film racconta una storia straziante che da padre non solo comprendo ma che ho potuto e voluto fare mia per poter scrivere “Nuestra soledad”, la nostra solitudine”.

Antonacci aggiunge: “Si dice sempre che la musica non ha confini e la telefonata di Álvarez-Barreda ne è la dimostrazione. Álvarez-Barreda mi ha raccontato che è cresciuto con la mia musica perché quando era piccolo la sua famiglia ascoltava la mia musica e il suo sogno era quello di avermi nel suo primo progetto cinematografico. Quando mi ha cercato per parlarmi del suo film sono stato davvero felice di accogliere il suo invito non solo perché si trattava di una pellicola internazionale ma perché mi permetteva di lavorare ancora una volta per il cinema, un mondo che mi ha sempre affascinato e che continua a incuriosirmi.”

Questo brano arriva a chiudere una lunga stagione di successi per Biagio Antonacci, oltre due anni di musica scritta, registrata e suonata in giro per l’Italia. Una stagione cominciata con la pubblicazione dei singoli “Seria” e “Telenovela

