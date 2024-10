Presentazione del libro “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre” di Marco Morricone e Valerio Cappelli

10 novembre 2024, Teatro Argentina di Roma

Ore 18:30

In occasione del compleanno di Ennio Morricone, il 10 novembre 2024, il Teatro Argentina di Roma ospiterà un evento speciale per celebrare la figura del grande compositore, con la presentazione del libro “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre”, scritto da Marco Morricone e Valerio Cappelli. L’evento si terrà alle ore 18:30 al Teatro Argentina, dopo lo spettacolo Notte Morricone del CCN/Aterballetto, con coreografie di Marcos Morau, in scena al Romaeuropa Festival dal 24 al 26 ottobre e nella stagione del Teatro Argentina dal 27 ottobre al 10 novembre.

