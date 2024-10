La stagione invernale del CIRCOLO MAGNOLIA è alle porte, pronta a trasformarsi in una vera e propria oasi musicale dove rifugiarsi dal freddo e dalle preoccupazioni quotidiane. Quest’inverno il Magnolia sarà il luogo dove la musica diventerà protagonista, offrendo un ricco calendario di eventi che abbracceranno diversi generi, dai DJ set più energici ai concerti live di artisti affermati e nuove promesse.

A partire da Ottobre, e fino a Maggio, il Circolo ospiterà una lineup che vedrà alternarsi artisti nazionali e internazionali, con eventi che toccheranno tutti i generi musicali, dal rock all’elettronica, fino al rap e alla musica indie. Tra i nomi più attesi della stagione invernale ci saranno Tchami, The Strumbellas, Laura Jane Grace, Hudson Mohawke, Chelsea Wolfe e molti altri. Non mancheranno le serate a tema come il Fluo Party o il Berlin Calling oltre alle speciali notti Trashick.

MAGNOLIA INVERNO 2024/2025 – TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Ottobre:

25 ottobre (Dalle 20): The Strumbellas

25 ottobre (Dalle 23): Tchami + Kharfi

26 ottobre: WOW Opening Party

30 ottobre: Isabel La Rosa

31 ottobre: Halloween con Trashick + Shibuya

Novembre:

1 novembre: Berlin Calling

2 novembre: Fluo Party

3 novembre: Living Gate

4 novembre: Laura Jane Grace

5 novembre: Saintè

7 novembre: Elderbrook

8 novembre: Hudson Mohawke + Funclab

9 novembre: This Is England • The Reunion

13 novembre: Chelsea Wolfe – SOLD OUT

14 novembre: Inna Cantina

19 novembre: BAD NERVES

20 novembre: DIIV

21 novembre: 6arelyhuman

22 novembre: Stereoclip

23 novembre: Lucky Love

24 novembre: Night Lovell

25 novembre: Aiko

29 novembre: BUNT.

