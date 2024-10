Unico allenatore della storia del calcio ad aver conquistato 2 Triplete

L’allenatore del Manchester City sarà ospite di Fabio Fazio domenica 13 ottobre, per ripercorrere40 anni di straordinaria carriera.

Vera e propria leggenda del calcio, Pep Guardiola è considerato uno degli allenatori più geniali e innovativi di sempre: con ben 40 trofei è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio, l’unico ad aver conquistato 2 Triplete – uno con il Barcellona nel 2008/2009 e uno con il Manchester City nel 2022/2023 – e l’unico ad aver mai alzato per 4 volte il trofeo del Mondiale per Club.

Allenatore del Manchester City dal 2016, con il quale ha vinto ben 18 trofei, è anche l’unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto per 4 volte consecutive il campionato inglese.

Prima del Manchester City ha allenato il Barcellona (2008-2012) – considerata dalla UEFA una delle più grandi squadre di tutti i tempi con due vittorie come Squadra dell’anno nel 2009 e nel 2011 -e il Bayern Monaco (2014-2016).Alla guida di queste tre squadre, ha conquistato negli anni, tra gli altri trofei, ben 3 Champions League, 4 Supercoppe europee, 6 Campionati inglesi, 3 Campionati tedeschi e 3 Campionati spagnoli.

Vincitore di numerosi premi individuali, Guardiola è stato Allenatore dell’anno UEFA nel 2022/23, FIFA World Coach of the Year nel 2011, The Best FIFA Men’s Coach nel 2023, e ancora, per ben 3 volte Allenatore dell’anno IFFHS, per 5 volte Miglior allenatore del campionato inglese, per 3 volte Miglior allenatore del campionato spagnolo, per 2 volte Allenatore dell’anno World Soccer.

