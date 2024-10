C2U Forum università di Pavia e sistema Pavia

Dal 21 al 24 ottobre 2024 l’Università di Pavia ha partecipato a Linz in Austria all’EC2U Alliance Forum, evento cardine dell’Alleanza Europea EC2U – European Campus of City-Universities. La Johannes Kepler University di Linz, ha accolto le delegazioni provenienti dalle università di Poitiers (Francia), Salamanca (Spagna), Coimbra (Portogallo), Jena (Germania), Turku (Finlandia), Iasi (Romania) e Pavia, con Leopoli (Ucraina) in qualità di partner associato. Il Forum è un evento annuale che riunisce la comunità EC2U – università, cittadinanza, autorità locali e regionali – allo scopo di rafforzare il dialogo sulle principali priorità sociali europee. “Empowering Minds for a Peaceful Society” è il tema scelto per la settima edizione del Forum, che rinnova l’impegno di EC2U nel promuovere una società aperta e a creare un futuro sostenibile di pace attraverso l’istruzione, l’inclusione e il dialogo nel rispetto della diversità. L’Università di Pavia ha partecipato con una delegazione composta da oltre quaranta persone, tra cui 10 studenti e 34 tra dottorandi, docenti, ricercatori, staff amministrativo di UniPV e partner associati.

Un fitto programma di incontri ha scandito le giornate del Forum, spazio di confronto e discussione sul lavoro svolto finora e sulle prospettive da intraprendere per perseguire gli obiettivi dell’Alleanza. Tra gli obiettivi, quello di creare sempre più sinergie nel campo della didattica, ricerca e terza missione. Le attività di EC2U sono ispirate agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, declinate in specifici gruppi di lavoro.

COSTRUIRE RELAZIONI INTERNAZIONALI

“Anche quest’anno l’EC2U forum si è distinto per la grande partecipazione delle università dell’Alleanza, tra cui Pavia”, ha affermato la Pro-Rettrice all’Internazionalizzazione Antonella Forlino, a capo della delegazione pavese. “Essere parte di questo progetto, vederlo crescere in termini di numero di partner e partecipazione, è senz’altro una soddisfazione e un incentivo a costruire nuove relazioni nel quadro degli obiettivi promossi dall’Alleanza EC2U. Essere parte di una visione che supera i confini nazionali significa entrare in relazione con realtà, istituzioni e culture differenti, espressione della diversità europea. Questo elemento si ritrova nei numerosi progetti avviati in questi anni in ambito didattico e di ricerca: la fase di consolidamento iniziata l’anno scorso concretizza l’impegno profuso dalle tante persone coinvolte, tra Università, città e territorio. Partecipare al Forum significa rinnovare l’impegno dell’Università di Pavia verso l’internazionalizzazione, e il suo ruolo nel plasmare il futuro dell’istruzione superiore europea”.

PAVIA INCONTRA L’EUROPA

La presenza di partner associati è un elemento fondamentale per espandere l’orizzonte dell’Alleanza EC2U. Tra questi, il Comune di Pavia, che fin dall’inizio ha preso parte a questo progetto internazionale. Come ha sottolineato il Sindaco Michele Lissia, “La partecipazione dell’Ufficio Europa è la riconferma dell’impegno e della fiducia in questo progetto europeo, che ha assunto un’importanza sempre maggiore. Grazie all’Alleanza EC2U, siamo entrati in relazione con una rete di città europee da cui è nato il progetto ‘CHARME – digital Cultural Heritage Activities acRoss Multiple European regions’, che mira a promuovere l’innovazione, la crescita economica e l’inclusione culturale, creando un legame forte tra la tutela del patrimonio culturale e le tecnologie digitali. L’EC2U Forum offre ogni anno la possibilità di incontrarsi di persona, condividere gli sviluppi del progetto, rafforzare questa rete di municipalità ed espanderla attraverso azioni condivise. È un passo ulteriore nella direzione tracciata fin dai primi anni, per continuare a lavorare insieme al servizio dell’Alleanza e diventare una città sempre più europea e aperta al mondo”.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER I PARTNER ASSOCIATI

Oltre alle sessioni dedicate, i partner associati hanno preso parte al Plenary Council, incontro annuale in cui costruire nuove relazioni, condividere progetti e buone pratiche con altre realtà dell’Alleanza EC2U. Tra questi, il Polo Tecnologico con il suo Presidente Tommaso Mazzocchi, che insieme ad Assolombarda – rappresentata da Dario Pettenon – ha presentato le rispettive realtà ed aperto a nuove collaborazioni in campo industriale e di innovazione. Per il CUS – Centro Sportivo Universitario hanno partecipato il prof.Stefano Ramat e il ricercatore Roberto Soldi, cui si aggiunge l’associazione AIESEC da remoto. Per l’Ospedale IRCCS Policlinico San Matteo, il Prof. Marco Vincenzo Lenti ha partecipato alla sessione dedicata a Ospedali e Sanità, mentre la dott.ssa Marianna Tardioli, referente per CIMEA-Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, ha contribuito con un intervento durante la Higher Education Round Table. Presente anche l’associazione ST.E.P ESN Pavia con Alessandro De Giorgio, e Lisa Schivalocchi in qualità di rappresentante degli studenti EC2U per l’Università di Pavia.

STUDENTI PROTAGONISTI

Gli studenti sono tra i protagonisti di questo evento internazionale, con la partecipazione allo Student Council, le cui raccomandazioni sono state discusse nell’Executive Committee, organo decisionale di EC2U. Per loro sono state inoltre organizzate varie attività e “sfide”, pensate per stimolare la riflessione e il confronto su temi di forte attualità (sostenibilità, integrazione, digitalizzazione, accesso all’istruzione), alla ricerca di soluzioni e approcci innovativi per affrontare il presente e costruire il futuro.

