Angelica Bove è tra i 24 semifinalisti di Sanremo Giovani

Da poco tornata con il suo nuovo singolo “Bellissimo e poi niente” (Warner Music Italy), Angelica Bove sta vivendo un periodo artistico in continua crescita. L’artista, che ha colpito il pubblico con la sua voce intensa e profonda, si conferma infatti tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani con il suo inedito “La nostra malinconia”. Dopo le audizioni dal vivo, che mercoledì l’hanno vista esibirsi a Roma, insieme agli altri 46 talenti selezionati, la Commissione Musicale – preseduta dal Direttore Artistico Carlo Conti – ha svelato i nomi dei semifinalisti, tra cui compare anche quello dell’artista.

Il nuovo singolo

Dal 4 ottobre, inoltre, è disponibile il nuovo singolo “Bellissimo e poi niente”, quasi un manifesto personale per Angelica Bove, che qui racconta una storia d’amore autobiografica, piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti. Il brano nasce in studio a Bologna insieme a Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Placido Salamone, che riescono a interpretare appieno i sentimenti dell’artista, dando vita a una canzone che tocca corde intime e profonde. Con un timbro originale e graffiante, nei suoi testi Angelica Bove descrive le esperienze che vive, trasformando la sofferenza in una ricerca musicale introspettiva in cui l’ascoltatore può ritrovarsi e sentirsi coinvolto.

La carriera

Partita dai primi video su TikTok, dopo aver commosso l’Italia intera sul palco di X Factor 2023, Angelica Bove restituisce ora l’intenso impegno musicale degli ultimi mesi, insieme a passione e talento puro, che la rendono una delle voci più autentiche e promettenti della sua generazione, pronta a far emozionare anche il pubblico di Sanremo Giovani.

Biografia

Angelica Bove è una giovane cantante romana classe 2003, che con la sua voce ha colpito pubblico e addetti ai lavori per profondità e intensità. Scopre le sue potenzialità vocali nella vasca da bagno e utilizza i social per condividere il proprio talento con il mondo. A 19 anni comincia a pubblicare cover di grandi successi su TikTok, mossa dalla necessità di esprimersi, e si rende così conto che la sua voce può essere uno strumento tramite cui può raccontare e raccontarsi. A giugno del 2023 decide di trasformare la sua passione in una carriera, iscrivendosi ai casting di X Factor. Sin dalla prima audizione, Angelica Bove riesce a stregare pubblico e giudici, affermandosi come uno dei talenti più promettenti della 17ª edizione del talent. Durante le semifinali presenta l’inedito L’inverno, scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, e pubblicato il 1° dicembre 2023. Con la sua musica, l’artista vuole esprimere le proprie emozioni libera da ogni giudizio, raccontando malinconia, tristezza e dolore senza alcun tabù. Angelica Bove è tornata venerdì 4 ottobre con il suo nuovo singolo Bellissimo e poi niente, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Angelica Bove è stata selezionata come una dei 24 artisti in gara a Sanremo Giovani con l’inedito La nostra malinconia.

