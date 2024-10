L’artista Nicol è tra i 24 semifinalisti di Sanremo Giovani

Nicol, nome d’arte della giovane cantautrice Nicol Castagna, si conferma oggi tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani con il suo inedito “Come mare”. Dopo le audizioni dal vivo, che mercoledì l’hanno vista esibirsi a Roma insieme agli altri 46 talenti selezionati, la Commissione Musicale – preseduta dal Direttore Artistico Carlo Conti – ha svelato i nomi dei semifinalisti, tra cui compare anche quello dell’artista.

Sanremo Giovani andrà in onda in seconda serata su Rai 2 a partire dal 12 novembre.

Cosa vuole trasmettere Nicol

Con la sua musica, NICOL vuole regalare un pezzo di sé a chi l’ascolta, raccontando storie in cui ognuno può riconoscersi, che toccano temi sensibili e importanti con estrema delicatezza. L’artista si prepara, così ad intraprendere un nuovo passo nel suo percorso artistico, che la vedrà esibirsi su uno dei palchi più importanti per i giovani talenti in Italia. Ieri sera, inoltre, nella splendida cornice di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, NICOL ha partecipato alla premiere di Adorazione, la nuova serie Netflix in arrivo il 20 novembre, che la vede parte del cast.

BIOGRAFIA

NICOL, nome d’arte di Nicol Castagna, è una cantautrice di Vicenza classe ‘99.

A cinque anni si avvicina al mondo della musica grazie a una chitarra che le viene regalata, e per un anno frequenta una scuola musicale. A 16 anni inizia ad esprimersi attraverso la scrittura di testi, strumento nato come valvola di sfogo, diventato poi uno modo per aprirsi agli altri. Nel 2019, sotto lo pseudonimo di Sadpup, esce il suo primo EP intitolato “S”, composto da quattro brani interamente in inglese. Il 25 settembre 2020 pubblica il singolo “RITORNERAI” (Hokuto Empire), con cui torna a cantare in lingua italiana e che suscita da subito un grande interesse nei media. A questo seguono altre pubblicazioni, tra cui “PUPILLE” e “SATELLITE” (prodotto da Katoo e Kariim28), riconfermando grande sorpresa tra gli addetti ai lavori. A distanza di un anno, il 20 Settembre 2021, NICOL entra nella scuola di Amici. Fin dal primo giorno professori e pubblico riconoscono le sue grandi doti di scrittura, che lei mostra perfettamente nel singolo “ONDE”, prodotto da Zef e Bias. La giovane cantante prosegue il suo percorso nel programma con gli inediti “SPOTIFY”, anche questo prodotto da Katoo, e “NOME” (prod Scirè e Bias). Nel 2022 pubblica “DECIMO SENSO”, pezzo con cui mette a nudo le proprie fragilità, e “PARE” (6 maggio 2022). Nell’estate dello stesso anno, dopo la firma con l’agenzia di booking Trident, partecipa al JOVA BEACH PARTY 2022, ospite alla data di Barletta e a quella di Bresso (MI), dove viene presentata da Jovanotti come “una giovane artista molto forte”. Ad aprile 2024 arriva una svolta nella carriera di NICOL, grazie alla firma con Columbia Records (Sony Music Italy). L’artista è stata selezionata come una dei 24 artisti in gara a Sanremo Giovani con l’inedito “Come mare”.

