«Tariffa puntuale, il primo bilancio è più che positivo»

A dirlo è il Comune di Baranzate, dopo due mesi dalla partenza della raccolta del secco con il nuovo metodo. Confrontandolo con il medesimo lasso di tempo dell’anno precedente, Baranzate ha prodotto circa il 19% di rifiuti totali in meno. I rifiuti indifferenziati sono calati del 55% e gli ingombranti del 53%.

La raccolta di materiali recuperabili è cresciuta

Plastica 62%, carta e cartone 6,5%, organico del 21%, vetro e metalli 13%.

«Questo primo risultato restituisce una fotografia molto diversa da quella che viene percepita e a volte raccontata sui social: l’idea che Baranzate sia immobile, che non possa cambiare e che nel caso succeda, il cambiamento sia in peggio. Questi numeri ci dicono quanto è semplice dimostrare con i numeri ciò che a volte, a parole, risulta difficile comprendere. Ovviamente questo è solo un punto di partenza e rimangono alcune situazioni, una stretta minoranza rispetto al totale, che devono essere risolte, ma non possiamo non sottolineare quanto positivo sia fino ad ora il bilancio dell’iniziativa», spiegano il sindaco Luca Elia e l’assessore all’ecologia Matteo Malaspina.

Il sindaco aggiunge di volere dire tanti grazie alla Servizi Comunali per la serietà e la dedizione degli operatori. In questi due mesi di controlli sono state inviate più di 300 lettere e sono circa cento le nuove utenze aperte sia da privati che da aziende. Questo controllo capillare proseguirà fino a fine anno per stabilizzare la situazione.

«Il più grande grazie però va senza dubbio alle cittadine e ai cittadini di Baranzate: avete colto il valore dell’iniziativa, vi siete presi il tempo per comprendere la nuova modalità e con cura state gestendo i rifiuti nel modo giusto, non pensando solo al presente ma anche al futuro del territorio» concludono il primo cittadino e l’assessore Malaspina.

