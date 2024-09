Arriva in libreria e fumetteria il 27 settembre il settimo capitolo di Nero, la saga di Emiliano e Matteo Mammucari,

che racconta la storia di un guerriero che, al tempo delle Crociate, è costretto a combattere contro demoni che emergono dagli abissi più profondi della mitologia araba e persiana.

In questo nuovo volume con i disegni di Federico Santagati e Giuseppe Matteoni e i colori di Simona Fabrizio, in uscita in libreria e in fumetteria il 27 settembre, NERO entra in un nuovo ciclo narrativo: si lascia alle spalle i campi di battaglia e le maledizioni per iniziare finalmente una nuova vita a Samarcanda, senza immaginare che è proprio là che abita la notte.

A Samarcanda, infatti, puoi seppellire il tuo nome, darlo in pasto al buio, precipitarlo nel più fondo degli abissi e pregare che la notte lo avvolga. Ma presto o tardi tornerà alla luce.

La postfazione intitolata Rivelazioni, che completa il volume, offre al lettore uno sguardo dentro al mondo di NERO. Come per i precedenti episodi, solo nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e nello Shop online Bonelli sarà disponibile anche la versione Variant, che contiene una stampa esclusiva della copertina.

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale

https://www.facebook.com/AudaceSergioBonelliEditore/

https://shop.sergiobonelli.it/nero/2024/08/27/libro/nero-dove-abita-la-notte-1025024/

https://shop.sergiobonelli.it/nero/2024/08/27/libro/nero-dove-abita-la-notte-variant-1025025/

Altri articoli di Libri su Dietro La Notizia