Disponibile in digitale,“Borderlands” il nuovo brano di ROBERTO CACCIAPAGLIA che anticipa l’atteso album di inediti del pianista e compositore, intitolato “TIME TO BE” e in uscita prossimamente. (Virgin Music Group, https://ingrv.es/borderlands-4yr-r)

“Borderlands”, che segue la pubblicazione dei brani “INCIPIT Moz-Art K.488 ReComposed” e “Alma”, durante un’estate di concerti sold out che hanno ottenuto un grande successo, è stato eseguito in anteprima il 19 agosto presso il Parlamento scozzese su invito del Festival of Politics di Edimburgo e sarà eseguito in prima italiana al Gran Teatro La Fenice di Venezia il 25 settembre (concerto già tutto esaurito).

«“Borderlands” è una composizione che si muove ai confini di diversi territori musicali per andare al di là delle divisioni di genere – spiega Roberto Cacciapaglia – dove la purezza del suono acustico del piano e del violoncello entrano nello sconfinato mondo delle onde sonore attraverso un preciso lavoro di live electronics. La trasparenza nel suono corrisponde alla trasparenza emozionale».

Il brano è stato mixato in stereo e Dolby Atmos da Pino Pischetola al Pinaxa Studio.

Le terre di confine descritte in musica nel brano sono rappresentate con un crescendo di sensazioni che si inseguono incessanti, un viaggio musicale tra emozione e spiritualità che anticipa l’anima del nuovo progetto discografico, “Time to Be”.

www.robertocacciapaglia.com

