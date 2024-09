Il 4 ottobre fuori ovunque SOUVENIR Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di EMMA

6 nuove tracce tra cui il nuovo singolo “HANGOVER” con Baby Gang in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 20 settembre.

L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile da oggi in PRE-ORDER (https://emma.bio.to/SOUVENIR_EXTENDED).

Ad anticipare l’uscita di SOUVENIR Extended Edition è “HANGOVER”, una ballad dalla sonorità fresche, che segue il percorso sonoro iniziato con Souvenir e continuato quest’anno con Apnea e Femme Fatale.

Ad arricchire il brano la voce di Baby Gang, che Emma ritrova al suo fianco dopo la collaborazione sul brano “In Italia 2024” di e con Fabri Fibra.

Tracklist di SOUVENIR Extended Edition:

APNEA, HANGOVER (feat. Baby Gang), VITA LENTA, PRETAPORTER, FRENCH RIVIERA, LACRIME, FEMME FATALE, CENTOMILA, INIZIAMO DALLA FINE, AMORE CANE (feat. Lazza), MEZZO MONDO, INTERVALLO, SENTIMENTALE, CARNE VIVA, CAPELLI CORTI, INDACO e TAXI SULLA LUNA (con Tony Effe).

EMMA a novembre tornerà live nei PALASPORT di Milano, Roma e Bari per uno show unico che lascerà senza fiato.

Queste le date in programma:

11 NOVEMBRE – MILANO – UNIPOL FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia