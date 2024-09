Dal 23 al 28 settembre 2024 si terrà l’ottava edizione del Festival HORS.

Organizzato da Manifatture Teatrali Milanesi e diretto da Stefano Cordella e Filippo Renda, il festival si propone come una piattaforma di creazione, scambio e dibattito culturale per le nuove generazioni di artiste e artisti under 35.

Il tema scelto per questa edizione è Connessioni e intermittenze, un titolo che riflette il paradosso tra il desiderio di abitare pienamente i propri corpi e la sensazione di discontinuità che caratterizza la generazione under 35.

La missione del festival è promuovere la creatività emergente e sostenere la formazione artistica attraverso spettacoli, laboratori formativi e spazi di confronto.

Oltre ai laboratori, il festival ospiterà tre spettacoli. Silvia Guerrieri presenterà Mosca cieca, vincitore del Premio nazionale di drammaturgia Omissis.

Dino Lopardo metterà in scena Affogo, selezionato tra i finalisti del premio In-box 2024, di cui il Festival Hors è partner.

Annalisa Limardi debutterà con NO, spettacolo nato grazie all’incontro con Ksenija Martinovic, in occasione del laboratorio Narrarsi in scena – Laboratorio di scrittura e creazione, tenutosi durante il Festival HORS 2023.

Continuerà anche l’osservatorio critico curato da Stratagemmi e, come ogni anno, ci saranno i festeggiamenti alla conclusione del festival, nel suggestivo cortile del Teatro Litta con un dj set.

