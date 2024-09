Grande festa di Nova Milanese (MB)

L’esibizione di un’esuberante e travolgente fanfara balcanica e un’imperdibile esperienza immersiva e personalizzata come la silent disco per ballare fino a notte fonda: sono questi i due eventi, entrambi a ingresso libero, messi a punto dall’associazione culturale Musicamorfosi a Nova Milanese (MB) sabato 14 settembre come coda finale del festival Suoni Mobili e nell’ambito della nuova edizione della “Festa da Nôa e dal furmentùn e Festa dello Sport” organizzata dall’amministrazione comunale novese.

Il primo appuntamento, in programma alle ore 21 in piazza Marconi, vedrà protagonista la Fan Fath Al, formazione nota per accompagnare Vinicio Capossela in molte delle sue proverbiali e coinvolgenti scorribande sonore.

Il secondo appuntamento, è la silent disco, organizzata a partire dalle ore 22 nella riqualificata piazza Gio.I.A., felice esempio di rigenerazione del paesaggio urbano attraverso il disegno del verde pubblico (l’inaugurazione di questo spazio è in programma poche ore prima, alle 17).

A ogni spettatore verrà consegnata una cuffia personale, che gli darà la possibilità di scegliere tra tre diversi dj set. Si potrà selezionare la musica preferita, passare da un dj set all’altro cambiando canale e regolare il volume secondo le proprie preferenze.

Link per prenotare le cuffie: www.musicamorfosi.it/eventi/fanfara-balcanica-e-silent-disco/

https://www.comune.novamilanese.mb.it

