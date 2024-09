La SP ex SS415 “Paullese” riapre parzialmente al traffico

Da venerdì è stata aperta al traffico veicolare l’intera carreggiata in direzione Milano della SP ex SS415 “Paullese” tra il Km. 6+700 e il Km. 8+000 in via definitiva.

Città Metropolitana Milano comunica inoltre il mantenimento della chiusura temporanea al transito veicolare per l’intera carreggiata in direzione Crema tra il Km. 6+700 e il Km. 8+000 circa nel periodo compreso tra il 27/09/2024 e le ore 16:00 del 30/09/2024.

La riapertura della sola corsia di sorpasso in direzione Crema tra il Km. 6+700 e il Km. 8+000 circa a decorrere dalle ore 16:00 del 30/09/2024 in via definitiva.

Il mantenimento della chiusura temporanea al transito veicolare per la sola corsia di marcia in direzione Crema della tra il Km. 6+700 e il Km. 8+000 circa a decorrere dalle ore 16:00 del 30/09/2024 fino al 07/10/2024

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia