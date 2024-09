Inaugurato a Segrate il nuovo Parco dei Mulini

Segrate e i segratesi hanno un nuovo parco: il Parco dei Mulini. È stata inaugurata sabato 14 settembre la nuova area verde di 16 mila metri quadrati compresa tra le vie Gran Sasso, Gran Paradiso e Monviso.

Si tratta di una delle prime opere concluse con i fondi del PNRR nell’ambito del Piano Urbano Integrato COME_IN della Città Metropolitana di Milano che prevede interventi di rigenerazione urbana su 34 comuni del milanese, per oltre 60 milioni di euro di investimento, con l’obiettivo di incrementare la coesione sociale e le politiche di inclusione.

Grazie al finanziamento europeo di 1,3 milioni di euro è stato ripensato e riqualificato lo spazio interno al quartiere del Villaggio Ambrosiano, oggi diventato un corridoio verde di alta valenza ecologica oltre che luogo di incontro, socialità, relax e sport. A disposizione della cittadinanza ci sono una nuova area giochi per i bambini, una moderna area fitness, due aree cani e una fitta rete di percorsi ciclopedonali dove passeggiare all’ombra di bellissime piante (72 quelle di nuova piantumazione) e cespugli fioriti. Il progetto è della società milanese AG&P Greenscape.

Il taglio del nastro è stato salutato da tantissimi cittadini, accorsi per ammirare il nuovo parco, insieme al sindaco di Segrate Paolo Micheli, al vicesindaco Francesco Di Chio e a Giorgio Mantoan, consigliere delegato al Coordinamento Fondi Europei di Città Metropolitana di Milano, che si è detto molto soddisfatto per il lavoro svolto: “Il nuovo parco è uno spazio verde di grande qualità e permetterà di creare occasioni di socialità e condivisione a beneficio di tutta la comunità di Segrate. Un’area pubblica restituita alle cittadine e ai cittadini, un esempio di come il lavoro della Città Metropolitana, insieme ai Comuni, si traduca in risultati concreti per i nostri territori. Una sfida ambiziosa, quella del PNRR, che la Città metropolitana di Milano sta affrontando con determinazione traducendo in realtà i progetti finanziati”.

Nell’inaugurare il nuovo parco il sindaco Paolo Micheli ha ricordato che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di creare corridoi verdi in tutti i quartieri, disegnando una sistema di connessioni ecologiche e di mobilità dolce: “Con Città Metropolitana siamo stati bravi e veloci a cogliere immediatamente l’opportunità offerta dal PNRR e per questo devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito: dai progettisti, ai tecnici al personale che materialmente l’ha realizzato facendo un lavoro straordinario. Ancora una volta abbiamo tolto cemento e restituito spazi degradati della città ai segratesi grazie a un’importante azione di tutela del territorio e di rigenerazione urbana. La ragnatela verde che stiamo creando in ogni quartiere favorisce le connessioni e gli spostamenti aumentando la qualità della vita dei cittadini”.

Altri articoli di Ambiente su Dietro la Notizia