SP ex SS415: chiusura prorogata al 24 settembre per lavori

Sp ex SS415 “Paullese”, tratto chiuso fino al 24 settembre.

La Città metropolitana di Milano ha prorogato l’ordinanza di stop al traffico dal km 6+700 al km. 8+000 per consentire i lavori di ripristino delle pompe di sollevamento, messe fuori uso dal maltempo in due differenti episodi.

Alle criticità iniziali, su cui, da subito, i tecnici hanno lavorato per riaprire la viabilità, si sono aggiunte nuove problematiche (innalzamento della falda) a seguito di una nuova perturbazione, che ha richiesto interventi aggiuntivi ancora in corso per poter favorire quanto prima, in sicurezza, il transito veicolare.

