Il consorzio Costa Smeralda svela il segreto della longevità

Il Consorzio Costa Smeralda è promotore della terza edizione di LONGEVITY FEST che si terrà il 2 e 3 settembre nella piazzetta della Marina di Porto Cervo. L’evento, nell’unione di scienza e cultura, intende mettere in luce lo stile di vita di Sardegna e Costa Rica, due tra le più significative ‘Blue Zone’, luoghi dove le persone vivono più a lungo, attraverso il contributo di ricercatori ed esperti.

Ideato dal regista Pietro Mereu e coordinato dal Consorzio Costa Smeralda, il progetto LONGEVITY FEST si avvale del patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Arzachena, e vede la gentile collaborazione di Hotel Pitrizza e Mereu Auto.

L’evento

L’evento si svilupperà in due serate: il 2 settembre con la proiezione del documentario ‘Kentannos – Pura Vida’ diretto da Victor Cruz, a cui seguirà un talk show sul tema ‘Sardegna – Costa Rica’ moderato dal direttore artistico Pietro Mereu. Tra gli ospiti: Eleonora Cozzella, Direttore de Il Gusto; Jorge Vindas, fondatore Zona Azul de Nicoya; Laura Vindas, ricercatrice di Nutrizione dell’Università Maryland di Baltimora; Alessandra Nieddu, ricercatrice all’Università di Sassari; Gianni Pes, fondatore del concetto di Blue Zone e ricercatore; Giovanni Scapagnini, Professore di Biochimica e Biologia Molecolare Università di Studi del Molise e direttore scientifico Fondazione Garda Valley. Chiuderà la serata l’intervento della Chef Maria Carta, originaria di Seulo, paese della Blue Zone, e proprietaria del ristorante ‘Is Feminas’ di Cagliari che in collaborazione con Insula Sardinia e la chef Ester Loru Ramirez Gomez parlerà della “longevity experience” creata per l’occasione con contaminazioni sarde- costaricane.

Le parole di Mario Ferraro

Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda e Ceo di Smeralda Holding dichiara: “Siamo orgogliosi di ospitare la terza edizione del Longevity Fest; il festival, dedicato alla cultura e all’antropologia, rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare l’eccellenza del territorio sardo, dove storia, natura e tradizioni si intrecciano in un contesto unico. La nostra destinazione, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua antica tradizione, offre quella simbiosi autentica e armoniosa con la natura che ci consente di offrire una qualità della vita sempre più elevata ai nostri ospiti.

“Il contatto con la natura, il buon cibo, le relazioni familiari, i rapporti all’interno della comunità, il rispetto delle tradizioni popolari sono fattori determinanti per godere di un’alta qualità della vita e che, molto probabilmente, possono incidere anche sulla longevità – afferma Roberto Ragnedda, sindaco del Comune di Arzachena -. La Sardegna è la destinazione ideale, dove questi elementi sono considerati ancora dei valori identitari e di cui tutti noi dobbiamo farci custodi. Il Comune di Arzachena è lieto di sostenere il Longevity Fest, grazie a cui abbiamo l’opportunità di approfondire tematiche di tale rilievo, osservando la situazione del nostro territorio, ma anche di divulgarle al grande pubblico per farne un ulteriore strumento di sviluppo del turismo in termini di varietà e qualità dell’offerta”.

Premio Longevity Award

Durante la serata del 3 settembre verrà lanciata la prima edizione del Premio Longevity Award assegnato all’autore Giulio Rapetti Mogol che presenterà per l’occasione il suo libro ‘Rinascita’. Nella seconda parte della serata, la cantante e attrice Ambra Pintore condurrà il panel “Come si diventa Blue Zone?” caratterizzato dalla proiezione del documentario ‘Arzachentos’, sui longevi di Arzachena diretto da Pietro Mereu, alla presenza di Gianni Pes, fondatore del concetto di Blue Zone e ricercatore; Roberto Ragnedda, Sindaco di Arzachena; Giovanni Scapagnini, Professore di Biochimica e Biologia Molecolare Università di Studi del Molise e direttore scientifico Fondazione Garda Valley. Concluderà un intervento di Diego di Niglio, founder dell’Azienda Coda di Lupo di Arzachena.

“Quest’anno il Longevity fest diventa più grande e importante, nella prima serata ospitiamo il Costa Rica per un confronto tra due stili di vita longevi. Mentre nella seconda serata ci sarà, sempre all’interno del Longevity Fest, il primo Longevity Award che daremo a una personalità con una longevità non solo anagrafica ma anche artistica, il più importante poeta e maestro italiano Giulio Rapetti Mogol.” – dichiara Pietro Mereu, direttore artistico Longevity Fest.

Longevity Fest si terrà il 2 e 3 settembre presso la Piazzetta della Marina a Porto Cervo.

R.S.V.P. info@consorziocostasmeralda.com accesso libero, fino esaurimento di posti disponibili

