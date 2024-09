Sirolo: Festival e premio nazionale Franco Enriquez 2024

Venerdì 30 agosto 2024, al Teatro Cortesi di Sirolo si è tenuta la cerimonia di consegna della XX edizione del Premio Nazionale Franco Enriquez. Il direttore artistico del festival M° Paolo Larici ha assegnato a personalità della cultura, dello spettacolo e della moda il prestigioso riconoscimento. Nel discorso di apertura della serata, il direttore artistico ha sottolineato l’importanza di una sinergia più stretta tra scuola e istituzioni affinché il teatro sia inserito «come materia principale in ogni istituto, rientrando in un programma didattico formativo con una programmata frequentazione dei teatri e dei luoghi di spettacolo». Anche Silvana Siravo, vincitrice del premio, ha ricordato il ruolo fondamentale che il teatro riveste civilmente per affrontare le storture sociali. Infine Bruno Cucinelli, che indossava una elegante giacca doppiopetto colorata, ha dato rilievo al nuovo rapporto tra umanesimo, intelligenza e teatro che deve essere però controllato dall’uomo sulla base delle proprie motivazioni e valori. Alla serata, inoltre sono intervenuti il consigliere dell’Assemblea Legislativa delle Marche Mirko Bilò e il sindaco del comune di Sirolo Filippo Moschella.

I premi

Dunque, il premio è andato a Geppy Gleijeses, Manuela Kustermann, Brunello Cucinelli, Luca Micheletti, Micol Pambieri, Chiara Salvucci, Teatro Basilica di Roma, Pino Strabioli, Fabio Masi, Luciano Violante, Viola Graziosi, Alberto Oliva, Federico Grassi, Giuseppe Dipasquale, «Hystrio», Giovanni Nuti, Grazia Di Michele, Vinicio Argirò, Giuseppe Argirò, Paola Fresa, Giuseppe Marini, Alberto Onofrietti, Francesco Giuffrè, Carlotta Proietti, Silvia Siravo, Federica Luna Vincenti, Archivio «Franco Basaglia».

