Gli appuntamenti dal 10 al 15 settembre allo Spirit de Milan

Lo Sprit de Milan, inizia a colorarsi dei toni caldi e avvolgenti dell’autunno, avvolto in un’atmosfera vintage dai toni dorati e ruggine.

In questo luogo, dove la cultura swing si intreccia con la passione per la bellezza e la tradizione, si celebra l’essenza della “milanesità” e i grandi della tradizione, riscoprendo di volta in volta (e senza mai stancarsi) il fascino senza tempo di Milano.

Questi gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

Alle 22.00 – concerto de I PATAGARRI: riarrangiamenti di canzoni note (passando dalla musica newyorkese di inizio secolo scorso al cantautorato italiano, da Django Reinhard a Ray Charles con influenze rap) in versione gypsy jazz.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con DUPERDU: concerto con brani della tradizione milanese e pezzi originali del duo. Una miscellanea di influenze dalla letteratura al bancone del bar, dalla canzone popolare alla citazione dotta, in un nuovo genere che pesca a piene mani dall’intero panorama musicale, rivisitandolo con una cifra inconfondibile.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj Set con i vinili di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 14 SETTEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con LES GITANS SWINGERS: un mix di tradizione e modernità per un viaggio alla riscoperta della musica da Django Reinhardt alle musiche popolari.

A seguire Swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con NOTA JAZZ BAND.

Ingresso gratuito.

Alle 21.30 – concerto di MUD PIE: musicisti con percorsi e sonorità differenti propongono musica blues influenzata dall’elettronica, dall’Africa, dal jazz, dal rock, dall’Europa.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

