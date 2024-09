Cremona Musica Awards: eccellenze ed emozione con i vincitori

Sono stati finalmente annunciati i nomi dei vincitori dei Cremona Musica Awards, appuntamento molto atteso all’interno del ricco calendario di eventi proposto da Cremona Musica International Exhibitions and Festival. Ogni anno, durante la kermesse, vengono premiate personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel loro ambito.

I vincitori

In questa edizione, che si terrà dal 27 al 29 settembre presso CremonaFiere, riceveranno il prestigioso riconoscimento molti italiani: a Paolo Fazioli, fondatore dell’omonima azienda, è stato assegnato il premio “Una vita per il pianoforte”, mentre Giorgio Battistelli, noto sin dal 1981 per l’opera Experimentum Mundi e Leone d’Oro alla carriera nel 2022 a Venezia, si aggiudica quello per la Composizione. Nella categoria Comunicazione vince il docufilm “Ennio” di Giuseppe Tornatore, dedicato alla figura dell’amatissimo Maestro Morricone, mentre l’alloro per il miglior progetto va all’Accademia Stauffer, istituzione didattica di primaria importanza nella vita musicale cremonese. Completano il panorama il premio per la categoria Performance Fiati, assegnato al virtuoso irlandese Sir James Galway, “l’uomo dal flauto d’oro”, e quello per la categoria Strumenti a mantice, che va al pistoiese Riccardo Tesi, organettista di fama internazionale e pioniere della world music, che riceverà il riconoscimento sabato 28 alle ore 16 presso l’open stage. E non è tutto: il premio per la categoria Performance Pianoforte sarà consegnato a un ospite d’eccezione, il grande pianista canadese Marc-André Hamelin, che per l’occasione si esibirà in recital al Teatro Ponchielli. Da sottolineare un Award speciale, particolarmente emozionante: è quello assegnato a “Parole liberate”, un progetto in cui testi scritti da detenuti sono diventati canzoni grazie all’apporto di artisti italiani e stranieri. Il premio sarà consegnato a Paolo Bedini, owner della casa discografica Baracca & Burattini, che ne ha pubblicato i cd, domenica 29 alle 12.15 nell’area eventi dell’Acoustic Guitar Village.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà nell’Auditorium del Museo del Violino sabato 28 settembre alle 21:00. Il Cremona Musica Award per la categoria Performance Pianoforte sarà invece consegnato a Marc-André Hamelin in occasione del suo recital al Teatro Ponchielli, domenica 29 alle 18:00.

Programma completo su https://cremonamusica.com/

Altre notizie di eventi su Dietro la Notizia