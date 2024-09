AI Act: L’Unione Europea regola l’intelligenza artificiale

L’Unione Europea ha recentemente introdotto l’AI Act, una nuova regolamentazione destinata a disciplinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mercato europeo. Secondo stime recenti, il mercato europeo dell’intelligenza artificiale valeva circa 34 miliardi di dollari nel 2023, con una crescita prevista fino a 209 miliardi entro il 2030. Questo rapido sviluppo evidenzia l’importanza di una regolamentazione adeguata per garantire una crescita sostenibile e sicura.

L’AI Act propone una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio per la sicurezza e i diritti delle persone, stabilendo requisiti e obblighi sia per i fornitori che per specifici utenti di tali sistemi. Questi provvedimenti mirano a garantire che l’AI contribuisca positivamente alla società, tutelando al contempo la sicurezza e i diritti dei cittadini.

Gli obiettivi principali dell’AI Act sono:

Creazione di un mercato unico per l’AI: facilitare la libera circolazione e il riconoscimento dei sistemi di AI conformi alle norme UE, promuovendo così un quadro normativo armonizzato su scala continentale.

Rafforzamento della fiducia nell’AI: garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano affidabili, trasparenti e sicuri, in pieno rispetto dei principi etici e dei diritti fondamentali, al fine di consolidare la fiducia degli utenti e dei cittadini.

Prevenzione e mitigazione dei rischi associati all’AI: vietare o limitare l’uso di sistemi di AI che presentano un rischio per la sicurezza, la salute, la dignità o l’autonomia delle persone, o che violano i valori democratici europei.

Promozione dell’innovazione e dell’eccellenza nell’AI: favorire programmi di incentivi, finanziamenti e orientamento per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di AI sicuri ed etici, promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri, istituzioni e parti interessate.

L’AI Act apre nuove prospettive: Techyon supporta le aziende che investono nell’AI

“In Techyon siamo pronti a supportare le aziende e i candidati in questo nuovo panorama regolatorio.” – afferma Giorgia Cazzulani, Executive Director di Techyon – Head Hunter iperspecializzato nel segmento Information Technology . “Continueremo a offrire la nostra expertise per identificare le competenze chiave richieste dal mercato, assicurando che le aziende siano ben equipaggiate per integrare soluzioni di intelligenza artificiale conformi alle nuove normative. In questo modo, Techyon si impegna a promuovere un ambiente di lavoro in cui l’innovazione tecnologica possa prosperare, sempre nel rispetto degli standard etici e legali vigenti. Tra le nostre ricerche, rileviamo diversi ruoli chiave nel settore, come Artificial Intelligence Engineer, Prompt Engineer, Artificial Intelligence Architect e Cloud Engineer.

