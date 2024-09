Una camminata teatrale che collega Villa Manzoni a Brusuglio, luogo significativo per il più grande romanziere italiano, Alessandro Manzoni, e Casa Testori, dimora natale di Giovanni Testori.

Dialoghi immaginati, in programma sabato 21 settembre, è un evento organizzato da Casa Testori in collaborazione con Trenord. Inserito nel programma della XX edizione dell’Ottobre Manzoniano, l’evento è patrocinato dai comuni di Novate Milanese e Cormano, oltre che da Parco Nord Milano.

Una passeggiata fianco a fianco con due giganti della letteratura italiana, Alessandro Manzoni e Giovanni Testori, in un percorso che unisce idealmente le loro voci, i loro pensieri e i luoghi che hanno segnato la loro vita. Questo è l’essenza del teatro trekking che collega i posti cari a due autori italiani la cui opera ha punti di connessione e dialogo: Manzoni a Brusuglio e Casa Testori a Novate Milanese. DIALOGHI IMMAGINATI. Camminata con Manzoni e Testori da Brusuglio a Novate si svolgerà sabato 21 settembre con ritrovo e partenza alle ore 14.30 dalla stazione FERROVIENORD di Cormano e conclusione a Casa Testori, Novate Milanese alle ore 17.45. L’esperienza, unica nel suo genere, si svolge lungo un percorso che fonde natura, teatro e letteratura, portando i partecipanti a scoprire non solo i luoghi, ma anche le riflessioni immaginarie tra due grandi autori italiani. Testori ha sempre guardato a Manzoni come a un punto di riferimento, e il suo legame con la figura del grande scrittore milanese è evidente in opere come I Promessi Sposi alla prova che rielabora il capolavoro manzoniano in chiave teatrale.

L’evento è organizzato da Casa Testori in collaborazione con Trenord: con questa proposta, l’azienda ferroviaria lombarda conferma il proprio impegno nell’offrire opportunità alla vita culturale sul territorio.

Il programma di DIALOGHI IMMAGINATI

Il percorso di teatro trekking è suddiviso in quattro tappe, ognuna delle quali scandita dalla lettura di un dialogo immaginario basato sui testi di Manzoni e Testori, in un montaggio curato dalla drammaturga Giulia Asselta. Protagonisti dello spettacolo sono Matteo Bonanni nei panni di Manzoni e Sebastian Luque Herrera in quelli di Giovanni Testori.

L’ itinerario di dialoghi immaginati comincerà a Villa Manzoni a Brusuglio, che i partecipanti alla giornata raggiungeranno insieme dopo il ritrovo presso la stazione di Cormano.

Angolo di pace immerso nella natura, la villa è stata un luogo fondamentale nella vita dell’autore de I promessi sposi. Qui Manzoni poteva dedicarsi alla sua passione per la botanica: qui circondato dalla tranquillità della campagna lombarda, trovava l’ispirazione la serenità riflesse nella sua scrittura. A Villa Manzoni il viaggio immaginario fra le parole di Manzoni e Testori inizierà con letture sul tema “La casa” che verrà affrontato mettendo in dialogo le opere dei due autori.

Da lì il percorso raggiungerà poi il cimitero di Brusuglio. Il luogo in cui sono sepolte la madre e la prima moglie di Manzoni sarà sede della seconda lettura sul tema “il rapporto con la madre”.

Terza tappa, che sarà raggiunta in pullman, sarà il Parco della Balossa, dove i dialoghi esploreranno “Il rapporto con la natura” di Manzoni e Testori, evidenziando punti in comune e differenze.

L’itinerario terminerà nel giardino di Casa Testori, casa natale dell’artista.

In questo luogo che non è stato una semplice dimora, ma un simbolo della vita e della produzione intellettuale di Testori che vi ha trovato una fonte di ispirazione continua per la sua arte, il dialogo si chiuderà con riflessioni sulla vita l’arte e il legame con la terra lombarda. Un percorso, dunque, che toccherà luoghi fondamentali per la vita dei due autori e temi distintivi per la loro opera.

Il dialogo tra Manzoni e Testori metterà in luce non solo le affinità letterarie e culturali tra i due autori, ma anche il loro profondo legame con il territorio. La Lombardia industriale e agricola fa da sfondo alle loro opere, arricchendo il loro immaginario e alimentando la loro creatività. Manzoni, con il suo amore per la botanica, trova a Brusuglio un rifugio dalla frenesia della città, mentre Testori, nato a Novate, conserva per tutta la vita un legame inscindibile con le radici della sua terra. La camminata immaginaria tra Manzoni e Testori non sarà solo un viaggio fisico tra Villa Manzoni e Casa Testori dunque, ma un’esperienza che unirà cultura, teatro e territorio. Un’occasione unica per immergersi nelle vite e nelle opere di due giganti della letteratura italiana, scoprendo la Lombardia attraverso le loro parole e i luoghi che hanno segnato la loro esistenza.

Gli attori Matteo Bonanni, nei panni di Manzoni, e Sebastian Luque Herrera, nel ruolo di Testori, daranno vita a questo dialogo suggestivo, offrendo al pubblico una performance che trasforma la camminata in un vero e proprio evento teatrale itinerante. La narrazione sarà introdotta dalla professoressa Isabella Becherucci, dell’Università Europea di Roma, che approfondirà i legami culturali tra i due autori.

L’evento, gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, invita i partecipanti a utilizzare i treni Trenord per raggiungere Cormano e tornare da Novate Milanese. Il percorso è concepito per essere accessibile, con un servizio di bus-navetta tra la seconda e terza tappa (dal cimitero di Brusuglio al Parco della Balossa). Si raccomanda l’uso di scarpe comode per il cammino e l’eventuale uso di sedie pieghevoli o teli per assistere alle letture teatrali all’aperto.

DATA Sabato 21 settembre 2024

ORA Partenza alle 14:30 dalla stazione di Cormano – Cusano Milanino (lato Viale Marconi)

Conclusione prevista alle 17:45 circa a Casa Testori – Novate Milanese. La durata della camminata sarà di circa 2 ore e mezzo.

PERCORSO CAMMINATA

Ritrovo : Stazione di Cormano-Cusano Milanino

Prima tappa : Villa Manzoni di Brusuglio – Lettura Tema la Casa

Seconda tappa : Cimitero di Brusuglio – Lettura Tema il Rapporto con la madre

Terza tappa : Parco della Balossa – Lettura Tema il Rapporto con la natura

Quarta tappa : Casa Testori – Lettura Tema Dialogo tra i due scrittori

