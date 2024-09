Come è noto, per far fronte alla carenza di MMG sul territorio e per fornire una valida risposta ai cittadini che in questo momento sono senza medico curante, l’ASST Rhodense ha attivato due Ambulatori medici temporanei (AMT) a Bollate e a Passirana dove gli stessi possono recarsi per le necessità del caso.

Per far fronte alle numerose richieste di prescrizione di farmaci ad uso continuativo/ cronico che pervengono agli Ambulatori Medici Temporanei, a partire dal 20 agosto 2024, l’ASST ha organizzato un servizio che agevola i cittadini nella gestione di tali richieste.

I cittadini potranno fare richiesta delle sole prescrizioni di farmaci inviando una mail agli indirizzi sotto indicati, indicando nome e cognome, Codice Fiscale, nome del farmaco, dosaggio, posologia assunta, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e un numero di telefono di riferimento.

Si raccomanda di riportare nella mail di richiesta tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione e di inviare una richiesta per singolo paziente. Le richieste saranno evase entro 3 giorni lavorativi.

Le ricette dematerializzate, oltre che sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), verranno inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta.

Le mail da utilizzare per le richieste sono:

AMT BOLLATE : amt.bollate@asst-rhodense.it

AMT PASSIRANA: amt.passirana@asst-rhodense.it

http://www.asst-rhodense.it/

Altri articoli di salute su Dietro La Notizia