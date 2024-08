XV edizione di “Suoni Mobili”: numeri da record

Oltre 20.000 spettatori, 245 artisti coinvolti, 95 concerti e 40 giorni di eventi (e non è ancora finita)

Sempre più ricca, sempre più lunga e sempre più internazionale. Si è appena conclusa la XV stagione di Suoni Mobili, il festival itinerante organizzato dall’associazione Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi che anima le estati della Brianza monzese e di quella lecchese e che, ormai da diversi anni, “sconfina” felicemente tra le province di Milano e Como, con ulteriori e sempre più numerose incursioni in nuovi territori.

Il tutto grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Siae con il bando Per Chi Crea, di Fondazione Cariplo e di Fondazione Monza e Brianza, al sostegno di A5 e al supporto di mobilità elettrica di MG/Venus.

La XV stagione è stata un’edizione da record: per la durata (40 giorni), il numero di spettatori (oltre 20.000), concerti (95), artisti coinvolti (245) e località raggiunte (31) dalla carovana di Suoni Mobili.

Tanti i big che si sono esibiti nel corso di questa edizione, da Fabrizio Bosso a Simone Zanchini, da Karima a Giovanni Falzone, solo per citare qualche nome.

Commenta soddisfatto Saul Beretta, che di Suoni Mobili è il direttore artistico e la mente creativa: «Abbiamo attraversato il nostro territorio generando relazioni, nuovi desideri e curiosità. La comunità di Suoni Mobili diventa sempre più grande, si alimenta con il passaparola e si scopre attenta ad ogni tipo di musica. Gli artisti che arrivano da tutto il mondo rimangono colpiti dal calore umano, dal silenzio religioso dei concerti, dall’affetto e dalla curiosità che il momento della performance eleva a rituale collettivo di scoperta. Veder accadere tutto questo è una grande soddisfazione!».

In realtà, la manifestazione non si è davvero concluso del tutto, dato che nelle prossime settimane sono in programma ulteriori, appuntamenti collocati, per così dire, fuori festival: a Legnano (Mi), sabato 31 agosto, si esibirà, infatti, Africa Misso, il grande collettivo di percussioni afro-fusion guidato da Tetè da Silveira, mentre sabato 7 settembre a Missaglia (Lc) sarà di scena la fanfara balcanica Fan Fath Al, gruppo che accompagna molte delle scorribande di Vinicio Capossela.

https://suonimobili.it

