Cifre importanti negli ultimi anni per il mercato dei pacchetti vacanze che ha registrato una crescita significativa.

I Millennials (persone nate tra il 1980 ed il 1999), protagonisti di questa tendenza, preferiscono trovare “tutto pronto” senza rischiare di incappare in brutte sorprese durante le ferie.

Anche gli anziani italiani prediligono le stesse tipologie. “Gli over 65 sono tra coloro che preferiscono queste vacanze per comodità, sicurezza e socialità”, ha dichiarato Lino di Lernia, Co-Founder di Over, “e scelgono strutture in grado di farli sentire sicuri e protetti”.

Secondo le analisi pubblicate da Statista.com, la business platform numero 1 al mondo, fornitore leader di dati di mercato e di consumo, entro la fine del 2024 il fatturato del mercato dei pacchetti vacanze a livello globale raggiungerà i 302 miliardi di dollari.

Le proiezioni di crescita annuale sono del + 3,03% (CAGR 2024-2028) e il volume di mercato sarà di 340,30 miliardi di dollari entro il 2028.

