Novità instax mini Link 3 mini Evo Limited Edition

FUJIFILM Europe GmbH, Imaging Solution Division presenta la nuova stampante fotografica a sviluppo istantaneo instax mini Link 3™, la pellicola mini “SPRINKLES” e instax mini Evo™ in edizione limitata per il 90° Anniversario FUJIFILM.

instax mini Link 3™

È una stampante fotografica per smartphone e, grazie all’instax AiR Studio™, di creare con facilità effetti 3D AR al momento. Offre un’esperienza di photobooth integrato nell’app con la modalità Click to Collage, che cattura una serie di sei immagini a intervalli di tre secondi, trasformandole in un collage divertente e pronto per la stampa. Funzionale e stilosa, è stata progettata per trasformare i momenti quotidiani in foto vivaci e colorate in formato mini instax™. instax mini Link 3™ sarà disponibile al prezzo consigliato di 139,99 euro IVA inclusa a partire da ottobre 2024, in tre colori di tendenza: Sage Green, Clay White, and Rose Pink (Verde Salvia, Bianco Argilla e Rosa Cipria).

Pellicola instax™ mini “SPRINKLES

Ispirata agli effetti dell’instax AiR Studio™, con un motivo a coriandoli colorati che richiama torte e gelati, la pellicola instax™ mini “SPRINKLES” sarà disponibile da ottobre 2024 al prezzo consigliato di 12,99 EUR IVA inclusa.

instax mini Evo™ Limited edition 90th

In occasione del 90° anniversario del Gruppo FUJIFILM, celebrato per tutto il 2024, instax mini Evo™ si rifà il look in due eleganti colori: Dark Silver e Titanium Gold. instax mini Evo™ offre un’esperienza fotografica unica, combinando le funzionalità di una fotocamera digitale con la stampa istantanea su pellicola instax mini™.

Non è solo un oggetto da collezione, ma offre anche una vasta gamma di funzioni creative. Gli utenti possono scegliere tra 10 effetti posti sull’obbiettivo e 10 effetti pellicola, offrendo fino a 100 combinazioni creative per esprimere la propria visione artistica. instax mini Evo™ consente anche di stampare le foto direttamente dal proprio smartphone tramite l’app dedicata, che offre funzioni di controllo remoto e trasferimento delle immagini.

Il Bundle del 90° Anniversario sarà disponibile a partire da ottobre 2024 presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 229,99 euro iva inclusa

