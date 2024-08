Una rara occasione per scoprire la Nardò di una tradizione passata, una serata a tre per conoscere direttamente dalle mani di Rosina, l’antica arte della tessitura del pizzo “chiacchierino”.

La performance art della Maestra del chiacchierino è accompagnata dagli scatti di Francesco Fausto Laneve, appassionato narratore per immagini del mondo di Rosina; introduce il tema il critico d’arte Paolo Marzano.

Con queste parole Fausto Laneve definisce la fotografia: “La fotografia è una continua ricerca, è racconto, è emozione. In una foto c’è la mente, ma soprattutto il cuore.”

Ed è il cuore che lega da anni Fausto a Rosina, donna di Nardò, abilissima nell’arte del chiacchierino, tradizionale tecnica di lavorazione in cotone del pizzo molto fine e delicata.

Ecco cosa farà Rosina la sera del 20 agosto, mentre racconterà la sua arte e mostrerà le sue creazioni. La tecnica che non a caso in Inghilterra è definita tatting, che significa, similmente all’italiano, parlare sottovoce fittamente.

La serata sarà introdotta dal critico d’arte Paolo Marzano, ha già collaborato in passato con Laneve, che per l’occasione esporrà circa 20 scatti di Rosina intenta nella propria casa, a realizzare manufatti in chiacchierino.

Preziose immagini che raccontano dettagli, arte, cuore, vita vera, le donne e una Nardò che sopravvive in attività e scorci da ricercare e valorizzare.

Così Fausto Laneve racconta la serata : “Questa mostra fotografica celebra una donna straordinaria, la signora Rosina. Questo lavoro, non è soltanto fotografico, ma anche profondamente umano. Ho conosciuto Rosina nel 2015 e, fin da subito, sono rimasto colpito dalla sua maestria nell’arte del chiacchierino, un antico lavoro artigianale che richiede una pazienza e una dedizione uniche…”

