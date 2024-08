Trapani: Green Valley pop fest da record con 10.000 presenze

GREEN VALLEY POP FEST da record, per la prima edizione a Trapani, il festival registra 10.000 presenze. Sul palco della Green Arena si sono alternati artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Hugel, Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ, Iveza e Kamelia.

Il festival che promuove la cultura dell’ambiente attraverso il linguaggio della musica, dopo le prime due edizioni di successo a Sciacca (AG), è approdato per la sua terza edizione per la prima volta a Trapani, portando con sé un’importante fetta di pubblico arrivata da tutta la regione con una significativa ricaduta economica sul territorio.

La società organizzatrice FUTURIS srls, nella persona di Antonio Di Marca, dichiara: “Siamo pienamente soddisfatti del riscontro ricevuto e felici di questa nuova avventura a Trapani. La città ci ha accolto nel migliore dei modi e la risposta del pubblico è stata inaspettata. Avere 10.000 persone sotto palco è stata una grande emozione.”

«Siamo davvero soddisfatti di come Trapani e non solo abbiano positivamente accolto questo evento poiché – dichiarano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’Assessore agli eventi Emanuele Barbara – da troppi anni si sentiva il bisogno di tornare a realizzare una manifestazione del genere in città. Grazie a chi ha creduto nel nostro territorio, organizzatori in primis, che con professionalità e dedizione sono riusciti a rendere la Green Arena una vera e propria osasi di felicità. A questo punto, raccogliendo le voci provenienti dalla piazza – concludono Tranchida e Barbara – non ci resta che dare appuntamento al prossimo anno, con la consapevolezza di poter fare ancora meglio».

La scelta di Trapani come sede del festival non è stata casuale. Piazza Vittorio Emanuele, con la sua posizione centrale e il suo ampio spazio, è il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata. La piazza è stata trasformata nella Green Arena, un’area festival con un grande palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food con una vasta gamma di proposte gastronomiche e un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull, Heineken, Aperol e Martini. Nella spiaggia adiacente è stato allestito un secondo palco: lo Sbam! Stage con un allestimento ed un cast di artisti proveniente dal Jova Beach Party.

GREEN VALLEY POP FEST promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno, si sono esibiti in queste tre edizioni sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del mare e uno stile di vita green.

Come negli anni passati, anche quest’anno sono continuate le azioni a tutela dell’ambiente con la collaborazione di importanti organizzazioni attive su tutto il territorio nazionale, quali Marevivo e WWF. GREEN VALLEY POP FEST ha aperto anche per questa edizione una collaborazione con la Fondazione Alberitalia a cui verrà donato una parte di incasso su ogni biglietto per la piantumazione di alberi sul territorio siciliano.

Radio 105 è radio ufficiale di GREEN VALLEY POP FEST.

Evento organizzato da RECORD, FUTURIS, INFINITY MANAGEMENT, WORLD MUSIC, ZERO091.

Con il patrocinio di REGIONE SICILIANA, COMUNE DI TRAPANI, DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE.

GREEN VALLEY POP FEST è realizzato in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, GREEN VALLEY POP FEST ha rinnovato la collaborazione con Acqua Fonte Margherita 1845, l’acqua delle piccole Dolomiti confezionata in brick eco-friendly.

Altre notizie di musica su Dietro la Notizia