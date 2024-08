Terranostra festival Walkabout: un ascolto visivo per APIRO

In occasione della cinquantunesima edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE TERRANOSTRA, dal 9 al 14 agosto torna ad Apiro (MC) il progetto sul viaggio firmato da Sonia Antinori WALKABOUT / PROMENADE. Anche quest’anno sarà Lucia Baldini, di casa nel borgo maceratese, a guidare i partecipanti con un nuovo percorso, una nuova esperienza, una nuova esplorazione multisensoriale.

La presenza del progetto performativo di MALTE anche nel programma di questa edizione di uno dei più antichi e importanti festival folcloristici d’Italia rinsalda la stretta collaborazione fra la compagnia diretta da Sonia Antinori e l’amministrazione di Apiro che, quest’anno, ha scelto di offrire al suo pubblico l’ingresso gratuito alla passeggiata. Le passeggiate, attraverso i percorsi naturali e urbani caratteristici di Apiro, sono centrali in questa edizione di Walkabout / Promenade. Curato da Ruggero Franceschini, il progetto si avvale della ricerca visiva della fotografa Lucia Baldini e della colonna sonora originale di Arlo Bigazzi, musicista e compositore.

Gli spettatori, accompagnati da cuffie wireless, seguiranno il percorso mentre ascoltano i diari di viaggio di Sonia Antinori, tratti da esperienze in Cuba, Burkina Faso, Messico e Australia. Le immagini suggestive e la musica avvolgente stimoleranno i sensi e guideranno i partecipanti in un’esplorazione che unisce passato e presente, locale e globale.

Il termine “walkabout”, reso celebre nel mondo occidentale da Bruce Chatwin, deriva dalla cultura aborigena australiana, e rappresenta il filo conduttore di questa esperienza. Come nelle antiche tradizioni, dove le camminate e i canti creavano mappe condivisibili del deserto, anche qui si cerca di mappare e comprendere il territorio urbano e naturale. Walkabout / Promenade si propone di illuminare il territorio, rendendo visibile ciò che spesso rimane nascosto nel caos della vita quotidiana. È un’occasione per celebrare la diversità culturale, a riconsiderare e riscoprire lo spazio pubblico in modi nuovi e sorprendenti. È un invito a partecipare attivamente alla costruzione di una mappa emozionale della comunità, passo dopo passo.

Punto di partenza della passeggiata – guidata da Lucia Baldini – MercaTino (presso Casa Mestica, via Martiri della Libertà 6), dai locali che ospitano il mercato per la raccolta di fondi destinati a progetti a sostegno di paesi africani. Tutte le passeggiate inizieranno alle 17,30 a parte quella di domenica 11 agosto, alle ore 11.

Il MercaTino nasce nel 2003 dopo un viaggio in Kenya. Ha finanziato progetti in Kenya, Eritrea, Senegal, Burkina Faso, dove Stefania Scuppa con Sonia ha realizzato un laboratorio teatrale per ragazzi di strada. È un mercato ad offerta libera in cui è possibile acquistare oggetti anche donati con l’idea di riciclare e dare la possibilità a tutti di comprare.

WALKABOUT / PROMENADE

testo e voce Sonia Antinori

regia Ruggero Franceschini

immagini e performer Lucia Baldini

musiche originali Arlo Bigazzi

una produzione MALTE

con il contributo di MIC, Regione Marche

durata 50’

La partecipazione è gratuita

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI prenotazioni@maltezoo.eu

www.maltezoo.eu

