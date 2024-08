Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di Zagor

Nuova edizione cartonata per Zagor. Il Re di Darkwood,

la storia in cui l’eroe narra il proprio incredibile passato e la nascita dello Spirito con la Scure.

In questa storia, scritta da Guido Nolitta e disegnata da Gallieno Ferri, Cico trova casualmente il ritratto dei genitori di Zagor e spinge l’amico a narrargli il suo passato. Zagor viveva con il padre e la madre in riva al torrente Clear Water.

Ma un brutto giorno, quando era ancora un bambino, i Wilding vennero attaccati dagli indiani Abenaki, guidati da un bianco, Salomon Kinsky… Solo il piccolo Pat sopravvive a questa tragedia e a prendersi cura di lui è Wandering Fitzy, un ricco commerciante di Boston che ha scelto di cambiare vita e di vivere nei boschi.

Diventato adulto, Pat Wilding non riesce a placare la rabbia ma, vendicandosi, scopre una terribile verità che cambierà per sempre la sua vita. Il racconto in prima persona del passato di Zagor offre un lungo e sconvolgente viaggio sulle tracce di una leggenda.

Il volume, con la copertina di Gallieno Ferri, è arricchito dall’introduzione di Moreno Burattini.

Dal 23 agosto libreria e fumetteria

