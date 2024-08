Il 4 ottobre uscirà in digitale “LEON”, il nuovo e atteso omonimo album dell’artista texano vincitore di un GRAMMY® Award, cantautore e performer LEON BRIDGES, già disponibile in pre-save.

Il nuovo album segna il primo progetto dell’artista in tre anni ed è stato anticipato dal nuovo singolo “Peaceful Place”, disponibile in digitale.

Il video ufficiale, girato nei luoghi pacifici di Leon alla periferia di Città del Messico, offre uno sguardo sincero sulle registrazioni dell’album, mostrando l’artista mentre trova ispirazione nella cultura e nella sua ritrovata serenità, che niente e nessuno potrà scalfire: https://youtu.be/LtdrdE6sssg?si=kITurDHGg7s4Ocsp.

Leon ha scritto una lettera personale ai fan per annunciare il nuovo album: «”Leon” è un progetto che stavo preparando da molto tempo. Ho iniziato a scriverlo già durante “Gold-Diggers Sound”. Quei brani non si adattavano a ciò che stavo cercando di fare con quell’album, ma non riuscivo a lasciarli andare perché fanno parte di me. E se devo essere sincero, anche perché credo che sia tra i miei lavori migliori. In molti modi, Leon è in cantiere fin dalla mia infanzia. Questo disco parla di giorni più semplici. Parla del tempo trascorso nella mia amata Fort Worth e delle esperienze che mi hanno reso l’uomo che sono oggi. È musica soul nel vero senso della parola – è intrisa della mia anima. Sono entusiasta di condividere queste storie sulla mia casa, sulla nostalgia, sulla mia educazione e su dove provengo con tutti voi. Spero che questa musica vi riporti alle vostre radici e al vostro percorso».

Registrato e prodotto da Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Maggie Rogers) a El Desierto, alla periferia di Città del Messico, con la co-produzione di Daniel Tashian (Kacey Musgraves) a Nashville, “Leon” presenta 13 tracce che mettono in evidenza il caratteristico storytelling di Leon e la sua combinazione armoniosa di generi musicali. “Leon” si rivela come il lavoro più toccante, potente e personale dell’artista fino ad oggi, accompagnando l’ascoltatore nei luoghi e nei ricordi più cari a lui e alle persone che lo hanno formato..

Ecco la tracklist completa:

01 When A Man Cries

02 That’s What I Love

03 Laredo

04 Panther City

05 Ain’t Got Nothing On You

06 Simplify

07 Teddy’s Tune

08 Never Satisfied

09 Peaceful Place

10 Can’t Have It All

11 Ivy

12 Ghetto Honeybee

13 God Loves Everyone

