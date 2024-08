Diversamente da quanto annunciato, il protagonista della serata conclusiva del Kaulonia Tarantella Festival sarà Roy Paci, che si esibirà sabato 24 agosto alle ore 22.00 in Piazza Mese a Caulonia (Reggio Calabria).

Il trombettista siciliano si esibirà insieme al gruppo Aretuska in occasione del “RUMBA TOUR”. Il gruppo, formato da Roy Paci (voce e tromba), Raphael (voce e cori), Pino Sarancini (basso), Paolo Vicari (batteria), John Lui (chitarre e cori), Antonio Amabile (tastiere), Massimo Marcer (tromba) e Visto Scavo (trombone), celebrerà i suoi 25 anni di carriera artistica con uno spettacolo aggiornato e completamente rinnovato, caratterizzato da suono ibrido che sposa le sue radici mediterranee con ritmi latini come samba e cumbia, così come ska, reggae, R&B e Jazz.

Oggi giovedì 22 agosto, è atteso in Piazza Mese il concerto dei Gipsy King by Pablo Reyes, Castrum e Corde Libere.

Proseguono i corsi ed approfondimenti all’Affresco Bizantino. Dalle ore 20.00, il giornalista e scrittore Pino Aprile presenterà lo spettacolo “La musica meridionale dalla Tarantella al Jazz”, un viaggio attraverso le radici musicali del Sud Italia.

Il dialogo esplora l’evoluzione della musica meridionale, partendo dalla tradizione della tarantella fino alle influenze del jazz, mettendo in luce come queste sonorità si siano intrecciate nel tempo creando un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

