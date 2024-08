I vincitori della 12ª edizione della TARGA MEI MUSICLETTER, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi, sono:

“Mescalina.it” come Miglior Sito Web ( www.mescalina.it ),

“Fard Rock” di Joyello Triolo come Miglior Blog Personale ( fardrock.wordpress.com ).

Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno al “Miglior progetto musicale per l’ambiente”, va a “Premio LaMiaTerra – note per salvaguardare il Pianeta” (www.premiolamiaterra.it).

«Felice che questo riconoscimento, unico nel suo genere, sia sempre più apprezzato da pubblico e addetti ai lavori– racconta Luca D’Ambrosio – In qualche modo, il premio sta contribuendo al miglioramento dell’informazione musicale sul web, valorizzando soprattutto quella indipendente».

La premiazione della Targa Mei Musicletter 2024 si terrà sabato 5 ottobre, dalle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, nel corso del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

Per aggiornamenti consultare i seguenti siti: www.musicletter.it e www.meiweb.it. Nato nel 2000, Mescalina.it è uno dei più longevi web-magazine di musica (con le sezioni Italiana, Emergenti, Americana, Rock internazionale, Jazz, World…) e cultura in generale (Letture, Cinema, Società…).

Il nome evoca un punto di vista aperto, indipendente e differente, come antidoto al mainstream.

Fard Rock è il blog personale del veronese Luciano Triolo, più semplicemente Joyello, che dal 2004 scrive di “musica, dischi e canzonette” senza alcuna preclusione di generi.

PremioLaMiaTerra è un progetto musicale nato nel 2024 a San Marco in Lamis (Foggia) da un’idea del direttore artistico Stefano Starace.

L’intento è quello di coniugare la bellezza dei luoghi e il senso di comunità con l’arte e la musica, in maniera da sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali e la salvaguardia del Pianeta.

