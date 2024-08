L’EVENTO:

Domenica 25 agosto, Anteo ospiterà la proiezione dell’ultimo film di Marco Tullio Giordana, Fuori Concorso al 77° Festival di Locarno, alla presenza del regista e delle protagoniste in sala:

ore 15 in Anteo Palazzo del Cinema – proiezione del film La vita accanto e a seguire lezione di cinema con il regista Marco Tullio Giordana e le attrici Beatrice Barison e Sonia Bergamasco. Modera Mattia Carzaniga.

ore 20.45 in AriAnteo Fabbrica del Vapore – introduzione con il regista Marco Tullio Giordana e le attrici Beatrice Barison e Sonia Bergamasco in dialogo con Mattia Carzaniga, a seguire proiezione del film La vita accanto

IL FILM:

Ispirato al romanzo di Mariapia Veladiano La vita accanto (Einaudi, 2010), il film è ambientato a Vicenza fra gli anni Ottanta e il Duemila.

Racconta di una ricca famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest’ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), celeberrima pianista. Dopo anni di tentativi, Maria mette finalmente al mondo Rebecca, attesa con grandi aspettative.

Ma la neonata, per il resto normalissima e anche molto bella, presenta una vistosa macchia purpurea che copre metà del viso. Questa difformità diventa per Maria un’ossessione tale da rifiutare l’istinto stesso di madre. L’adolescenza di Rebecca sarebbe segnata dalla vergogna e dall’isolamento, se fin da piccola non rivelasse invece straordinarie doti musicali.

La Vita Accanto è frutto del lavoro di due grandi autori del nostro cinema: Marco Tullio Giordana, nelle vesti di regista, e Marco Bellocchio, in qualità di produttore e sceneggiatore (con Gloria Malatesta).

Nel cast: Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison, Sara Ciocca, Michela Cescon

