Europeo Under 16 Femminile a Miskolc:l’esordio delle Azzurre

Pallacanestro: Europeo Under 16 Femminile

Prende il via oggi a Miskolc (Ungheria) l”Europeo Under 16 Femminile: l’esordio delle Azzurre avverrà con la Croazia alle ore 15.30, sabato si torna in campo per sfidare la Germania (ore 13.00) mentre domenica 18 agosto è previsto l’ultimo impegno del girone contro la Svezia (15.30). Tutte le partite saranno trasmesse sul canale YouTube FIBA.

Le Azzurre incroceranno negli Ottavi di finale una delle squadre del girone B, ovvero una tra Israele, Francia, Ungheria e Grecia.

Così coach Lucchesi alla vigilia dell’esordio: “La nostra parola d’ordine è quella citata in questi giorni da Julio Velasco, ovvero “qui e ora”. Necessariamente: non si guarda al passato o a chi non c’è, non si guarda al dopo ovvero a cosa succederà in termini di risultato, ma al momento determinato da ogni partita, a cominciare dalla Croazia. Realismo e non pessimismo, consapevolezza e non filosofia: le ragazze hanno lavorato in modo denso, soffrendo clima e esigenza. Attraverso questo viaggio avremo bisogno di “pazienza” per risolvere i problemi che sicuramente si presenteranno nel girone estremamente fisico ed atletico con cui dovremmo confrontarci. Qui e ora, appunto, come umilmente occorre competere senza mai fare un passo indietro“.

Nelle ultime due edizioni l’Oro è stato vinto dalla Francia, che peraltro quest’anno si è già assicurata l’Europeo Under 20 e quello Under 18. L’ultimo successo dell’Italia è datato 2018, a Kaunas, con Giovanni Lucchesi in panchina. Negli ultimi dieci anni le Azzurre sono salite sul podio altre quattro volte: Bronzo nel 2023, 2017 e 2015, Argento nel 2012 sempre a Miskolc.

L’Albo d’Oro

2023 Francia

2022 Francia

2019 Russia

2018 Italia

2017 Francia

2016 Spagna

2015 Rep. Ceca

2014 Russia

2013 Spagna

2012 Spagna

Tutte le amichevoli giocate a Udine prima dell’Europeo, in ordine cronologico

Italia-Grecia 55-27 (15-6; 12-11; 16-4; 12-6)

Italia: Diagne 5, Teising 8, Trezzi 11, Magni 2, Olandi 5, Mosconi 5, Redaelli 6, Zuccon 6, Lokoka 5, Mueller 2, Appetiti, Obaseki. All: Lucchesi.

Italia-Grecia 56-36 (16-6; 13-12; 19-8; 8-10)

Italia: Diagne 4, Teising 10, Trezzi 4, Magni 6, Sablich 5, Olandi 4, Fall 6, Redaelli 7, Lokoka 6, Fajardo, Appetiti, Obaseki 4. All: Lucchesi.

Italia-Lettonia 64-67 (14-22, 23-8, 12-18, 15-19)

Italia: Diagne 5, Trezzi 8, Magni 2, Sablich 3, Olandi 8, Hassan, Zuccon 7, Mueller 13, Zanetti 10, Momi, Appetiti 2, Obaseki 6. All: Lucchesi

Italia-Lettonia 70-69 (20-20; 14-17; 17-16; 19-16)

Italia: Diagne 10, Trezzi 5, Magni, Sablich 5, Olandi 12, Hassan 10, Redaelli 2, Mueller 5, Zanetti 3, Momi, Appetiti 2, Obaseki 16. All: Lucchesi

Italia-Belgio 43-61 (13-20; 16-15; 7-11; 7-15)

Italia: Diagne 4, Magni 4, Sablich, Olandi 6, Hassan 15, Redaelli 3, Zuccon 6, Mueller 1, Zanetti 2, Momi 2, Appetiti. All: Lucchesi

Italia-Belgio 53-62 (20-20; 4-13; 13-17; 16-12)

Italia: Diagne 4, Magni 7, Sablich, Olandi, Mosconi 6, Hassan 9, Redaelli 4, Zuccon 3, Fajardo, Mueller 1, Zanetti 16, Momi 3, Appetiti. All: Lucchesi

Altre notizie sportive su Dietro la Notizia