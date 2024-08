Mercoledì 21 agosto, avrà inizio la V edizione, il Brindisi Performing Arts (BPA) che tornerà in Puglia, fino al 17 novembre,

nei comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e San Pietro e presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Carovigno e la Casa Circondariale di Brindisi, con un intenso programma di spettacoli di musica, danza, teatro a cura di VOŁOSI, Massimiliano Loizzi, Chromophobia, Nava, Gianluigi Cosi, Raffaello Corti, Compagnia Teste di Legno, Stopgap Dance Company, Il Posto Vertical Dance Company, Fabula Saltica e AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Il festival itinerante nella provincia di Brindisi che porta all’attenzione del grande pubblico tematiche di rilevanza sociale e culturale attraverso le arti performative con il fine di abbattere pregiudizi e di favorire l’integrazione sociale, anche per quest’anno si svolgerà in due momenti distinti.

Tra agosto e settembre con la Summer Edition e una programmazione di eventi destinati al grande pubblico e con sezioni rivolti a target specifici: BPA KIDS per i bimbi ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi e BPA INDOOR, con spettacoli dedicati ai detenuti in custodia presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Carovigno e ai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi per favorire l’incontro con le loro famiglie grazie alle attività indoor di teatro.

A ottobre il BPA proseguirà con l’Autumn Edition presentando attività multidisciplinari e spettacoli al debutto nazionale, che vedranno in scena artisti con disabilità e i detenuti insieme ai danzatori professionisti della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

L’inaugurazione del Brindisi Performing Arts (BPA) Summer Edition è prevista il 21 agosto alle ore 21:00, in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, con il concerto gratuito rock, punk, jazz dei VOŁOSI.

Massimiliano Loizzi, autore, comico, volto del Terzo Segreto di Satira, sarà in scena il 23 agosto alle ore 21:00 in Piazza Castello di San Pancrazio Salentino, con Il Tour Buonista, un monologo di satira su razzismo, omofobia e dis-parità di genere.

Sempre Massimiliano Loizzi presenterà il 24 agosto alle ore 21:00 al Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR) lo spettacolo Fabulae: raccontando la storia delle favole, con la sua evoluzione nei secoli, ci descrive il cambiamento della condizione della donna nel tempo.

A Portoguaceto Agribeach di Carovigno (BR) il 25 agosto alle ore 17:30, Chromophobia, gruppo musicale elettronico pugliese, nato nel 2018 da David Seta e Nuck presenterà il nuovo album THE NEW WORLD.

Il 27 agosto, si svolgerà un evento speciale, alle ore 14:00 e alle 15:30, dedicato alle nuove generazioni, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi, con lo spettacolo di musica e KamishibaiHanno vinto i bambini di Gianluigi Cosi e la collaborazione di Chiara Sergio.

Tra i giovani comici di magia più seguiti sui social ospiti di trasmissioni televisive come I soliti ignoti e la famosa trasmissione LOL che invita i migliori comici italiani,Raffaello Corti, in arte Faccestamagia, presenterà il 28 agosto alle ore 15:00 presso la Rems di Carovigno (BR), Uno spettacolo che mi vedrei, una performancesurreale di magia comica.

La sera del 28 agosto Raffaello Corti replicherà con lo stesso spettacolo alle ore 21:00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Il Brindisi PerformingArts (BPA) Summer Edition si concluderà il 12 settembre alle ore 10:00 presso la Casa Circondariale di Brindisi con lo spettacolo di teatro di figura, Hensel e Gretel, a cura dellaCompagnia Teste di Legno.

